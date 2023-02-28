The National Weather Service Boston/Norton MA released a public statement regarding the latest snowfall reports. The statement was issued on Tuesday, February 28, 2023, at 11:59 am.
According to the report, Rhode Island has seen varying amounts of snowfall in different state regions.
Public Information Statement National Weather Service Boston/Norton MA 1159 AM EST Tue Feb 28 2023 ...SNOWFALL REPORTS... Location Amount Time/Date Provider ...Rhode Island... ...Bristol County... 1 S Bristol 4.6 in 0721 AM 02/28 Trained Spotter Barrington 1.3 WNW 4.3 in 0700 AM 02/28 COCORAHS ...Kent County... 2 WSW West Greenwich 8.3 in 0800 AM 02/28 Amateur Radio 2 NNW West Warwick 6.3 in 0822 AM 02/28 Trained Spotter East Greenwich 2.8 NE 5.7 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Warwick 3.2 NNE 4.5 in 0700 AM 02/28 COCORAHS ...Newport County... Portsmouth 5.2 SSE 6.5 in 0800 AM 02/28 COCORAHS Little Compton 6.2 in 0708 AM 02/28 Trained Spotter 1 SW Newport AP 6.0 in 0647 AM 02/28 Amateur Radio Middletown 1.1 SW 5.0 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Tiverton 4.4 SSE 5.0 in 0658 AM 02/28 COCORAHS 1 NW Jamestown 4.0 in 0755 AM 02/28 Trained Spotter ...Providence County... Foster 6.2 in 0933 AM 02/28 CO-OP Observer 2 ENE Burrillville 6.0 in 0746 AM 02/28 Public Greenville 6.7 WSW 5.5 in 0700 AM 02/28 COCORAHS 3 WSW Smithfield 4.8 in 0627 AM 02/28 Public Harrisville 1.2 SSE 4.7 in 0700 AM 02/28 COCORAHS 1 SSE North Providence 4.5 in 0833 AM 02/28 Public Providence 2.7 NNE 4.2 in 0630 AM 02/28 COCORAHS 3 NNW North Smithfield 4.1 in 0830 AM 02/28 Trained Spotter Cranston 1.7 NNE 4.0 in 0715 AM 02/28 COCORAHS Riverside 0.8 SE 3.8 in 0627 AM 02/28 COCORAHS 2 N East Providence 3.5 in 0938 AM 02/28 Trained Spotter 1 N Cumberland 3.3 in 0834 AM 02/28 Trained Spotter Valley Falls 1.1 W 3.0 in 0800 AM 02/28 COCORAHS ...Washington County... 1 E South Kingstown 8.1 in 0700 AM 02/28 COCORAHS North Kingstown 2.7 WSW 7.5 in 0800 AM 02/28 COCORAHS Richmond 4.6 NNE 7.5 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Wakefield-Peacedale 3.1 NE 6.8 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Hope Valley 1.1 NW 6.7 in 0800 AM 02/28 COCORAHS Charlestown 4.7 NNE 6.0 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Exeter 3.9 S 6.0 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Kingston 7.5 NNE 5.9 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Westerly 0.8 WNW 3.7 in 0700 AM 02/28 COCORAHS ...Connecticut... ...Hartford County... 2 WSW Burlington 7.0 in 0944 AM 02/28 Trained Spotter North Canton 0.8 SSW 7.0 in 0700 AM 02/28 COCORAHS 1 ESE Simsbury 7.0 in 0900 AM 02/28 Broadcast Media Bristol 2.7 WNW 6.8 in 0700 AM 02/28 COCORAHS North Granby 1.3 ENE 6.7 in 0700 AM 02/28 COCORAHS 2 E East Windsor 6.5 in 0733 AM 02/28 Public Newington 1.9 SSW 6.2 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Granby 6.0 in 0830 AM 02/28 Amateur Radio 3 SSW West Hartford 6.0 in 0820 AM 02/28 Trained Spotter Suffield 0.5 NNE 5.8 in 0700 AM 02/28 COCORAHS 4 N Enfield 5.5 in 1003 AM 02/28 Public Southington 1.7 WNW 5.5 in 0800 AM 02/28 COCORAHS 1 SSW Manchester 5.1 in 0637 AM 02/28 Amateur Radio East Hartford 2.0 SSE 5.0 in 0532 AM 02/28 COCORAHS 1 NNW Glastonbury 5.0 in 0830 AM 02/28 Amateur Radio Bloomfield 1.5 NW 4.9 in 0720 AM 02/28 COCORAHS Bradley AP 4.9 in 0657 AM 02/28 ASOS Rocky Hill 4.2 in 0534 AM 02/28 Public 1 NNE Wethersfield 4.0 in 0830 AM 02/28 Amateur Radio South Windsor 2.4 SSE 3.5 in 0800 AM 02/28 COCORAHS Windsor 3.5 in 0830 AM 02/28 Amateur Radio ...Tolland County... 4 WNW Coventry 7.0 in 0852 AM 02/28 Trained Spotter 4 E Rockville 7.0 in 0641 AM 02/28 Public Storrs 2.8 NE 7.0 in 0700 AM 02/28 COCORAHS 2 NE Columbia 6.8 in 0830 AM 02/28 Trained Spotter 1 NNE Hebron 6.4 in 0830 AM 02/28 Amateur Radio 1 NW Andover 6.0 in 0634 AM 02/28 Amateur Radio Staffordville 6.0 in 0500 AM 02/28 COOP Broad Brook 2.6 ESE 5.5 in 0900 AM 02/28 COCORAHS 1 NE Somers 5.5 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Vernon 1.6 N 5.4 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Central Somers 0.3 N 5.0 in 0600 AM 02/28 COCORAHS Somersville 0.2 ENE 4.0 in 0800 AM 02/28 COCORAHS ...Windham County... Moosup 1.7 NE 6.8 in 0600 AM 02/28 COCORAHS 2 W Eastford 6.7 in 0823 AM 02/28 Amateur Radio Scotland 6.6 in 0555 AM 02/28 Trained Spotter 1 W Canterbury 6.5 in 0644 AM 02/28 Trained Spotter 4 N Hampton 6.5 in 0854 AM 02/28 Amateur Radio Pomfret 6.5 in 0828 AM 02/28 Trained Spotter South Windham 1.3 NNE 6.4 in 0900 AM 02/28 COCORAHS 1 S Willimantic AP 6.3 in 1045 AM 02/28 Public 3 ENE Killingly 5.5 in 0800 AM 02/28 Trained Spotter 2 E Danielson 5.0 in 0700 AM 02/28 COCORAHS East Killingly 1.3 SW 4.5 in 0500 AM 02/28 COCORAHS 3 WNW Sterling 3.0 in 1215 AM 02/28 ...Massachusetts... ...Barnstable County... Falmouth 5.4 NNE 4.0 in 0800 AM 02/28 COCORAHS East Falmouth 0.7 NW 3.7 in 0700 AM 02/28 COCORAHS 2 S Mashpee 3.5 in 0900 AM 02/28 Amateur Radio East Sandwich 3.2 in 0800 AM 02/28 COOP Waquoit 0.6 SSW 2.8 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Barnstable 3.6 W 2.0 in 0700 AM 02/28 COCORAHS South Dennis 1.0 NW 2.0 in 0730 AM 02/28 COCORAHS Hyannis 0.7 WNW 1.8 in 0530 AM 02/28 COCORAHS Brewster 1.4 W 1.7 in 0720 AM 02/28 COCORAHS Yarmouth 2.0 S 1.5 in 0800 AM 02/28 COCORAHS Orleans 1.8 S 1.0 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Truro 0.8 E 0.8 in 0720 AM 02/28 COCORAHS Sandwich 0.9 NNE 0.5 in 0810 AM 02/28 COCORAHS ...Bristol County... 2 SE New Bedford 4.9 in 0700 AM 02/28 Trained Spotter Dartmouth 2.5 SSW 4.5 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Westport 6.6 SSE 4.3 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Fairhaven 2.2 ESE 4.0 in 0730 AM 02/28 COCORAHS Somerset 2.3 NNE 4.0 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Dighton 1.1 WSW 3.8 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Rehoboth 2.1 N 3.8 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Acushnet 3.5 in 0558 AM 02/28 Amateur Radio Freetown 3.5 in 0834 AM 02/28 Trained Spotter 1 ENE Berkley 3.3 in 0806 AM 02/28 Trained Spotter 2 WSW Fall River 3.3 in 0650 AM 02/28 Trained Spotter Attleborough 3.2 in 0750 AM 02/28 NWS Employee Taunton 3.0 in 0701 AM 02/28 Trained Spotter 1 SW North Attleborough 2.9 in 1003 AM 02/28 Trained Spotter Norton West 2.9 in 0700 AM 02/28 COOP NWS Boston/Norton 2.7 in 0700 AM 02/28 COOP Mansfield 0.6 ENE 2.5 in 0930 AM 02/28 COCORAHS ...Dukes County... Chilmark 4.5 in 0739 AM 02/28 Trained Spotter West Tisbury 2.6 NNE 4.5 in 0800 AM 02/28 COCORAHS Vineyard Haven 0.8 WSW 4.0 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Oak Bluffs 0.1 SW 2.5 in 0700 AM 02/28 COCORAHS ...Essex County... Amesbury 2.6 WSW 1.5 in 0820 AM 02/28 COCORAHS Andover 1.5 in 0900 AM 02/28 Trained Spotter Boxford 2.4 S 1.3 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Beverly Coop 1.0 in 0730 AM 02/28 COOP Groveland 1.2 NE 1.0 in 0800 AM 02/28 COCORAHS Newburyport 0.6 N 0.9 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Danvers 2.5 NNE 0.8 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Marblehead 1.9 NNE 0.8 in 0900 AM 02/28 COCORAHS Haverhill 0.7 N 0.6 in 0700 AM 02/28 COCORAHS North Andover 0.3 NW 0.5 in 0800 AM 02/28 COCORAHS Rockport 1.0 E 0.5 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Gloucester 4.3 N T in 0400 AM 02/28 COCORAHS ...Franklin County... Conway 2.9 NW 4.5 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Buckland 1.8 ESE 4.0 in 0800 AM 02/28 COCORAHS Rowe 4.0 in 1000 AM 02/28 Amateur Radio Leverett 3.3 in 0700 AM 02/28 COOP Sunderland 3.2 in 0700 AM 02/28 COOP Colrain 3.7 WNW 2.8 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Greenfield 2.5 in 0730 AM 02/28 COOP Montague 3.4 NNW 2.5 in 0800 AM 02/28 COCORAHS New Salem 3.1 S 2.4 in 0900 AM 02/28 COCORAHS Bernardston 1.0 SW 2.0 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Shutesbury 2.9 SW 2.0 in 0700 AM 02/28 COCORAHS ...Hampden County... 2 SW Chicopee 7.1 in 1142 AM 02/28 Public 2 N Southwick 7.0 in 1000 AM 02/28 Amateur Radio 2 ESE Holyoke 6.8 in 0600 AM 02/28 Amateur Radio Westfield 2.2 N 6.7 in 0700 AM 02/28 COCORAHS West Springfield 0.3 E 6.5 in 0800 AM 02/28 COCORAHS 2 NNW Agawam 6.0 in 0600 AM 02/28 Amateur Radio Wilbraham 6.0 in 0901 AM 02/28 Trained Spotter 3 ENE Ludlow 5.8 in 1102 AM 02/28 Public Agawam 1.1 SSW 5.7 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Springfield 0.9 E 5.6 in 0900 AM 02/28 COCORAHS Hampden 2.0 NW 5.5 in 0800 AM 02/28 COCORAHS Longmeadow 1.2 SSE 5.5 in 0700 AM 02/28 COCORAHS 3 WSW Springfield 5.5 in 0755 AM 02/28 Amateur Radio East Longmeadow 2.1 ENE 5.3 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Monson 5.0 in 0555 AM 02/28 Trained Spotter ...Hampshire County... 1 ESE Plainfield 8.0 in 0625 AM 02/28 Amateur Radio Westhampton 1.8 SW 7.5 in 0730 AM 02/28 COCORAHS 2 SE Southampton 6.8 in 0625 AM 02/28 Trained Spotter Easthampton 1.0 E 6.6 in 0805 AM 02/28 COCORAHS Williamsburg 1.2 WSW 6.2 in 0625 AM 02/28 COCORAHS Northampton 0.4 S 6.0 in 0945 AM 02/28 COCORAHS South Hadley 3.2 SSW 6.0 in 0700 AM 02/28 COCORAHS 1 SE Chesterfield 5.9 in 0800 AM 02/28 Amateur Radio Florence 1.9 SW 5.8 in 0830 AM 02/28 COCORAHS Belchertown 4.5 in 0700 AM 02/28 COOP Amherst 4.0 in 0715 AM 02/28 COOP 1 SE Hadley 3.0 in 0800 AM 02/28 Amateur Radio ...Middlesex County... Holliston 0.7 W 2.5 in 0700 AM 02/28 COCORAHS 2 SW Hopkinton 2.5 in 0603 AM 02/28 Public 1 SW Lexington 1.8 in 0740 AM 02/28 Trained Spotter Winchester 0.7 SE 1.8 in 0740 AM 02/28 COCORAHS Sherborn 1.1 NW 1.6 in 0650 AM 02/28 COCORAHS 1 N Concord 1.5 in 1030 AM 02/28 Public Framingham 1.7 E 1.5 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Maynard 0.7 ESE 1.5 in 0700 AM 02/28 COCORAHS 1 WNW Medford 1.5 in 0930 AM 02/28 Public 2 SW Tewksbury 1.5 in 0838 AM 02/28 Trained Spotter Hudson 1.4 NW 1.4 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Acton 1.3 SW 1.2 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Arlington 0.4 WNW 1.2 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Natick 1.9 NNE 1.2 in 0800 AM 02/28 COCORAHS Ayer 1.1 in 0630 AM 02/28 COCORAHS Lincoln 1.5 SW 1.0 in 0753 AM 02/28 COCORAHS Littleton 2.8 NNW 1.0 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Lowell 1.0 in 0600 AM 02/28 COOP Reading 1.2 N 1.0 in 0600 AM 02/28 COCORAHS Sudbury 3.6 W 1.0 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Weston 1.0 in 0900 AM 02/28 Trained Spotter Ayer 0.1 SW 0.9 in 0700 AM 02/28 COCORAHS 1 WNW Pepperell 0.9 in 0742 AM 02/28 Trained Spotter Somerville 1.0 S 0.7 in 0830 AM 02/28 COCORAHS West Townsend 0.5 W 0.4 in 0630 AM 02/28 COCORAHS ...Norfolk County... 1 SSW Walpole 3.1 in 0854 AM 02/28 Broadcast Media Bellingham 2.4 S 2.8 in 0802 AM 02/28 COCORAHS Foxborough 3.1 E 2.4 in 0700 AM 02/28 COCORAHS 1 SSE Franklin 2.3 in 0830 AM 02/28 Amateur Radio 1 ESE Randolph 2.3 in 1142 AM 02/28 Trained Spotter Millis 2.2 in 0752 AM 02/28 NWS Employee Sharon 2.1 in 0800 AM 02/28 Trained Spotter Norfolk 1.1 W 2.0 in 0800 AM 02/28 COCORAHS Wrentham 2.0 in 0700 AM 02/28 Amateur Radio Blue Hill Coop 1.9 in 0700 AM 02/28 COOP 3 SW Milton 1.9 in 0700 AM 02/28 Trained Spotter Braintree 1.5 SE 1.8 in 0700 AM 02/28 COCORAHS 2 SSW Norwood 1.8 in 0700 AM 02/28 Amateur Radio Westwood 1.5 SSW 1.5 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Weymouth 1.5 in 1154 AM 02/28 Trained Spotter Quincy 1.5 SSE 1.2 in 0900 AM 02/28 COCORAHS 3 N Weymouth 1.0 in 0650 AM 02/28 Trained Spotter ...Plymouth County... Rockland 4.2 in 0656 AM 02/28 ASOS 2 NE Marion 3.3 in 0825 AM 02/28 Public Whitman 3.1 in 1114 AM 02/28 Trained Spotter Middleborough 3.5 SSE 2.9 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Rochester 2.8 in 0730 AM 02/28 COOP 1 NNE Wareham 2.5 in 0621 AM 02/28 Amateur Radio East Bridgewater 2.3 in 0830 AM 02/28 Trained Spotter Bridgewater 2.0 in 0655 AM 02/28 COOP Carver 2.3 E 2.0 in 0600 AM 02/28 COCORAHS Kingston 3.3 WNW 1.9 in 0600 AM 02/28 COCORAHS Duxbury 1.4 in 0744 AM 02/28 NWS Employee Marshfield 1.4 ENE 1.0 in 0742 AM 02/28 COCORAHS Abington 1.2 NNE 0.8 in 0500 AM 02/28 COCORAHS 1 SE Cohasset 0.5 in 0710 AM 02/28 Trained Spotter ...Suffolk County... Chelsea 0.8 N 1.0 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Jamacia Plain 1.0 in 0800 AM 02/28 COOP West Roxbury 0.9 in 0720 AM 02/28 Amateur Radio Logan AP 0.8 in 0710 AM 02/28 ASOS Boston 6.5 SW 0.7 in 0730 AM 02/28 COCORAHS ...Worcester County... 1 NNW Charlton 8.1 in 1150 AM 02/28 Public 1 SSW Sturbridge 6.1 in 1059 AM 02/28 Trained Spotter Southbridge 6.0 in 0700 AM 02/28 COOP Buffumville Lake 5.5 in 0700 AM 02/28 COOP 2 W Webster 5.5 in 0730 AM 02/28 Trained Spotter Warren 5.0 in 0900 AM 02/28 Public Warren 2.4 WSW 4.6 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Auburn 2.6 SW 4.3 in 0915 AM 02/28 COCORAHS Douglas 1.9 NNE 3.8 in 0700 AM 02/28 COCORAHS 2 NNW Milford 3.5 in 1034 AM 02/28 Trained Spotter 3 E Millville 3.0 in 0900 AM 02/28 Amateur Radio 1 SE Sutton 2.9 in 0714 AM 02/28 Trained Spotter 2 WSW Westborough 2.8 in 0815 AM 02/28 NWS Employee Grafton 2.5 in 0500 AM 02/28 Trained Spotter 1 NNW Mendon 2.5 in 0720 AM 02/28 Trained Spotter 2 SSW Shrewsbury 2.5 in 0742 AM 02/28 Trained Spotter Worcester 1.6 SE 2.4 in 0700 AM 02/28 COCORAHS 1 WNW Northbridge 2.3 in 0940 AM 02/28 Public Upton 0.4 NE 2.3 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Westminster 0.6 WSW 2.3 in 0644 AM 02/28 COCORAHS Worcester AP 2.2 in 0720 AM 02/28 ASOS Barre 1.4 NNE 1.6 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Northborough 0.6 SSE 1.6 in 0823 AM 02/28 COCORAHS Holden 1.5 in 0550 AM 02/28 Amateur Radio 1 SE Hubbardston 1.3 in 0750 AM 02/28 Trained Spotter Tully Lake 1.3 in 0700 AM 02/28 COOP Ashburnham 1.2 in 0700 AM 02/28 COOP Berlin 1.3 WSW 1.2 in 0745 AM 02/28 COCORAHS Athol 2.8 NNE 1.1 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Sterling 4.3 NW 1.0 in 0700 AM 02/28 COCORAHS
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