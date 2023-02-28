The National Weather Service Boston/Norton MA released a public statement regarding the latest snowfall reports. The statement was issued on Tuesday, February 28, 2023, at 11:59 am.

According to the report, Rhode Island has seen varying amounts of snowfall in different state regions. 

Public Information Statement
National Weather Service Boston/Norton MA
1159 AM EST Tue Feb 28 2023

...SNOWFALL REPORTS...

Location                     Amount    Time/Date       Provider
...Rhode Island...
...Bristol County...
1 S Bristol                  4.6 in    0721 AM 02/28   Trained Spotter
Barrington 1.3 WNW           4.3 in    0700 AM 02/28   COCORAHS

...Kent County...
2 WSW West Greenwich         8.3 in    0800 AM 02/28   Amateur Radio
2 NNW West Warwick           6.3 in    0822 AM 02/28   Trained Spotter
East Greenwich 2.8 NE        5.7 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
Warwick 3.2 NNE              4.5 in    0700 AM 02/28   COCORAHS

...Newport County...
Portsmouth 5.2 SSE           6.5 in    0800 AM 02/28   COCORAHS
Little Compton               6.2 in    0708 AM 02/28   Trained Spotter
1 SW Newport AP              6.0 in    0647 AM 02/28   Amateur Radio
Middletown 1.1 SW            5.0 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
Tiverton 4.4 SSE             5.0 in    0658 AM 02/28   COCORAHS
1 NW Jamestown               4.0 in    0755 AM 02/28   Trained Spotter

...Providence County...
Foster                       6.2 in    0933 AM 02/28   CO-OP Observer
2 ENE Burrillville           6.0 in    0746 AM 02/28   Public
Greenville 6.7 WSW           5.5 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
3 WSW Smithfield             4.8 in    0627 AM 02/28   Public
Harrisville 1.2 SSE          4.7 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
1 SSE North Providence       4.5 in    0833 AM 02/28   Public
Providence 2.7 NNE           4.2 in    0630 AM 02/28   COCORAHS
3 NNW North Smithfield       4.1 in    0830 AM 02/28   Trained Spotter
Cranston 1.7 NNE             4.0 in    0715 AM 02/28   COCORAHS
Riverside 0.8 SE             3.8 in    0627 AM 02/28   COCORAHS
2 N East Providence          3.5 in    0938 AM 02/28   Trained Spotter
1 N Cumberland               3.3 in    0834 AM 02/28   Trained Spotter
Valley Falls 1.1 W           3.0 in    0800 AM 02/28   COCORAHS

...Washington County...
1 E South Kingstown          8.1 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
North Kingstown 2.7 WSW      7.5 in    0800 AM 02/28   COCORAHS
Richmond 4.6 NNE             7.5 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
Wakefield-Peacedale 3.1 NE   6.8 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
Hope Valley 1.1 NW           6.7 in    0800 AM 02/28   COCORAHS
Charlestown 4.7 NNE          6.0 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
Exeter 3.9 S                 6.0 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
Kingston 7.5 NNE             5.9 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
Westerly 0.8 WNW             3.7 in    0700 AM 02/28   COCORAHS

...Connecticut...

...Hartford County...
2 WSW Burlington             7.0 in    0944 AM 02/28   Trained Spotter
North Canton 0.8 SSW         7.0 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
1 ESE Simsbury               7.0 in    0900 AM 02/28   Broadcast Media
Bristol 2.7 WNW              6.8 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
North Granby 1.3 ENE         6.7 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
2 E East Windsor             6.5 in    0733 AM 02/28   Public
Newington 1.9 SSW            6.2 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
Granby                       6.0 in    0830 AM 02/28   Amateur Radio
3 SSW West Hartford          6.0 in    0820 AM 02/28   Trained Spotter
Suffield 0.5 NNE             5.8 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
4 N Enfield                  5.5 in    1003 AM 02/28   Public
Southington 1.7 WNW          5.5 in    0800 AM 02/28   COCORAHS
1 SSW Manchester             5.1 in    0637 AM 02/28   Amateur Radio
East Hartford 2.0 SSE        5.0 in    0532 AM 02/28   COCORAHS
1 NNW Glastonbury            5.0 in    0830 AM 02/28   Amateur Radio
Bloomfield 1.5 NW            4.9 in    0720 AM 02/28   COCORAHS
Bradley AP                   4.9 in    0657 AM 02/28   ASOS
Rocky Hill                   4.2 in    0534 AM 02/28   Public
1 NNE Wethersfield           4.0 in    0830 AM 02/28   Amateur Radio
South Windsor 2.4 SSE        3.5 in    0800 AM 02/28   COCORAHS
Windsor                      3.5 in    0830 AM 02/28   Amateur Radio

...Tolland County...
4 WNW Coventry               7.0 in    0852 AM 02/28   Trained Spotter
4 E Rockville                7.0 in    0641 AM 02/28   Public
Storrs 2.8 NE                7.0 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
2 NE Columbia                6.8 in    0830 AM 02/28   Trained Spotter
1 NNE Hebron                 6.4 in    0830 AM 02/28   Amateur Radio
1 NW Andover                 6.0 in    0634 AM 02/28   Amateur Radio
Staffordville                6.0 in    0500 AM 02/28   COOP
Broad Brook 2.6 ESE          5.5 in    0900 AM 02/28   COCORAHS
1 NE Somers                  5.5 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
Vernon 1.6 N                 5.4 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
Central Somers 0.3 N         5.0 in    0600 AM 02/28   COCORAHS
Somersville 0.2 ENE          4.0 in    0800 AM 02/28   COCORAHS

...Windham County...
Moosup 1.7 NE                6.8 in    0600 AM 02/28   COCORAHS
2 W Eastford                 6.7 in    0823 AM 02/28   Amateur Radio
Scotland                     6.6 in    0555 AM 02/28   Trained Spotter
1 W Canterbury               6.5 in    0644 AM 02/28   Trained Spotter
4 N Hampton                  6.5 in    0854 AM 02/28   Amateur Radio
Pomfret                      6.5 in    0828 AM 02/28   Trained Spotter
South Windham 1.3 NNE        6.4 in    0900 AM 02/28   COCORAHS
1 S Willimantic AP           6.3 in    1045 AM 02/28   Public
3 ENE Killingly              5.5 in    0800 AM 02/28   Trained Spotter
2 E Danielson                5.0 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
East Killingly 1.3 SW        4.5 in    0500 AM 02/28   COCORAHS
3 WNW Sterling               3.0 in    1215 AM 02/28

...Massachusetts...

...Barnstable County...
Falmouth 5.4 NNE             4.0 in    0800 AM 02/28   COCORAHS
East Falmouth 0.7 NW         3.7 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
2 S Mashpee                  3.5 in    0900 AM 02/28   Amateur Radio
East Sandwich                3.2 in    0800 AM 02/28   COOP
Waquoit 0.6 SSW              2.8 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
Barnstable 3.6 W             2.0 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
South Dennis 1.0 NW          2.0 in    0730 AM 02/28   COCORAHS
Hyannis 0.7 WNW              1.8 in    0530 AM 02/28   COCORAHS
Brewster 1.4 W               1.7 in    0720 AM 02/28   COCORAHS
Yarmouth 2.0 S               1.5 in    0800 AM 02/28   COCORAHS
Orleans 1.8 S                1.0 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
Truro 0.8 E                  0.8 in    0720 AM 02/28   COCORAHS
Sandwich 0.9 NNE             0.5 in    0810 AM 02/28   COCORAHS

...Bristol County...
2 SE New Bedford             4.9 in    0700 AM 02/28   Trained Spotter
Dartmouth 2.5 SSW            4.5 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
Westport 6.6 SSE             4.3 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
Fairhaven 2.2 ESE            4.0 in    0730 AM 02/28   COCORAHS
Somerset 2.3 NNE             4.0 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
Dighton 1.1 WSW              3.8 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
Rehoboth 2.1 N               3.8 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
Acushnet                     3.5 in    0558 AM 02/28   Amateur Radio
Freetown                     3.5 in    0834 AM 02/28   Trained Spotter
1 ENE Berkley                3.3 in    0806 AM 02/28   Trained Spotter
2 WSW Fall River             3.3 in    0650 AM 02/28   Trained Spotter
Attleborough                 3.2 in    0750 AM 02/28   NWS Employee
Taunton                      3.0 in    0701 AM 02/28   Trained Spotter
1 SW North Attleborough      2.9 in    1003 AM 02/28   Trained Spotter
Norton West                  2.9 in    0700 AM 02/28   COOP
NWS Boston/Norton            2.7 in    0700 AM 02/28   COOP
Mansfield 0.6 ENE            2.5 in    0930 AM 02/28   COCORAHS

...Dukes County...
Chilmark                     4.5 in    0739 AM 02/28   Trained Spotter
West Tisbury 2.6 NNE         4.5 in    0800 AM 02/28   COCORAHS
Vineyard Haven 0.8 WSW       4.0 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
Oak Bluffs 0.1 SW            2.5 in    0700 AM 02/28   COCORAHS

...Essex County...
Amesbury 2.6 WSW             1.5 in    0820 AM 02/28   COCORAHS
Andover                      1.5 in    0900 AM 02/28   Trained Spotter
Boxford 2.4 S                1.3 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
Beverly Coop                 1.0 in    0730 AM 02/28   COOP
Groveland 1.2 NE             1.0 in    0800 AM 02/28   COCORAHS
Newburyport 0.6 N            0.9 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
Danvers 2.5 NNE              0.8 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
Marblehead 1.9 NNE           0.8 in    0900 AM 02/28   COCORAHS
Haverhill 0.7 N              0.6 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
North Andover 0.3 NW         0.5 in    0800 AM 02/28   COCORAHS
Rockport 1.0 E               0.5 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
Gloucester 4.3 N              T in     0400 AM 02/28   COCORAHS

...Franklin County...
Conway 2.9 NW                4.5 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
Buckland 1.8 ESE             4.0 in    0800 AM 02/28   COCORAHS
Rowe                         4.0 in    1000 AM 02/28   Amateur Radio
Leverett                     3.3 in    0700 AM 02/28   COOP
Sunderland                   3.2 in    0700 AM 02/28   COOP
Colrain 3.7 WNW              2.8 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
Greenfield                   2.5 in    0730 AM 02/28   COOP
Montague 3.4 NNW             2.5 in    0800 AM 02/28   COCORAHS
New Salem 3.1 S              2.4 in    0900 AM 02/28   COCORAHS
Bernardston 1.0 SW           2.0 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
Shutesbury 2.9 SW            2.0 in    0700 AM 02/28   COCORAHS

...Hampden County...
2 SW Chicopee                7.1 in    1142 AM 02/28   Public
2 N Southwick                7.0 in    1000 AM 02/28   Amateur Radio
2 ESE Holyoke                6.8 in    0600 AM 02/28   Amateur Radio
Westfield 2.2 N              6.7 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
West Springfield 0.3 E       6.5 in    0800 AM 02/28   COCORAHS
2 NNW Agawam                 6.0 in    0600 AM 02/28   Amateur Radio
Wilbraham                    6.0 in    0901 AM 02/28   Trained Spotter
3 ENE Ludlow                 5.8 in    1102 AM 02/28   Public
Agawam 1.1 SSW               5.7 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
Springfield 0.9 E            5.6 in    0900 AM 02/28   COCORAHS
Hampden 2.0 NW               5.5 in    0800 AM 02/28   COCORAHS
Longmeadow 1.2 SSE           5.5 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
3 WSW Springfield            5.5 in    0755 AM 02/28   Amateur Radio
East Longmeadow 2.1 ENE      5.3 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
Monson                       5.0 in    0555 AM 02/28   Trained Spotter

...Hampshire County...
1 ESE Plainfield             8.0 in    0625 AM 02/28   Amateur Radio
Westhampton 1.8 SW           7.5 in    0730 AM 02/28   COCORAHS
2 SE Southampton             6.8 in    0625 AM 02/28   Trained Spotter
Easthampton 1.0 E            6.6 in    0805 AM 02/28   COCORAHS
Williamsburg 1.2 WSW         6.2 in    0625 AM 02/28   COCORAHS
Northampton 0.4 S            6.0 in    0945 AM 02/28   COCORAHS
South Hadley 3.2 SSW         6.0 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
1 SE Chesterfield            5.9 in    0800 AM 02/28   Amateur Radio
Florence 1.9 SW              5.8 in    0830 AM 02/28   COCORAHS
Belchertown                  4.5 in    0700 AM 02/28   COOP
Amherst                      4.0 in    0715 AM 02/28   COOP
1 SE Hadley                  3.0 in    0800 AM 02/28   Amateur Radio

...Middlesex County...
Holliston 0.7 W              2.5 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
2 SW Hopkinton               2.5 in    0603 AM 02/28   Public
1 SW Lexington               1.8 in    0740 AM 02/28   Trained Spotter
Winchester 0.7 SE            1.8 in    0740 AM 02/28   COCORAHS
Sherborn 1.1 NW              1.6 in    0650 AM 02/28   COCORAHS
1 N Concord                  1.5 in    1030 AM 02/28   Public
Framingham 1.7 E             1.5 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
Maynard 0.7 ESE              1.5 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
1 WNW Medford                1.5 in    0930 AM 02/28   Public
2 SW Tewksbury               1.5 in    0838 AM 02/28   Trained Spotter
Hudson 1.4 NW                1.4 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
Acton 1.3 SW                 1.2 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
Arlington 0.4 WNW            1.2 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
Natick 1.9 NNE               1.2 in    0800 AM 02/28   COCORAHS
Ayer                         1.1 in    0630 AM 02/28   COCORAHS
Lincoln 1.5 SW               1.0 in    0753 AM 02/28   COCORAHS
Littleton 2.8 NNW            1.0 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
Lowell                       1.0 in    0600 AM 02/28   COOP
Reading 1.2 N                1.0 in    0600 AM 02/28   COCORAHS
Sudbury 3.6 W                1.0 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
Weston                       1.0 in    0900 AM 02/28   Trained Spotter
Ayer 0.1 SW                  0.9 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
1 WNW Pepperell              0.9 in    0742 AM 02/28   Trained Spotter
Somerville 1.0 S             0.7 in    0830 AM 02/28   COCORAHS
West Townsend 0.5 W          0.4 in    0630 AM 02/28   COCORAHS

...Norfolk County...
1 SSW Walpole                3.1 in    0854 AM 02/28   Broadcast Media
Bellingham 2.4 S             2.8 in    0802 AM 02/28   COCORAHS
Foxborough 3.1 E             2.4 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
1 SSE Franklin               2.3 in    0830 AM 02/28   Amateur Radio
1 ESE Randolph               2.3 in    1142 AM 02/28   Trained Spotter
Millis                       2.2 in    0752 AM 02/28   NWS Employee
Sharon                       2.1 in    0800 AM 02/28   Trained Spotter
Norfolk 1.1 W                2.0 in    0800 AM 02/28   COCORAHS
Wrentham                     2.0 in    0700 AM 02/28   Amateur Radio
Blue Hill Coop               1.9 in    0700 AM 02/28   COOP
3 SW Milton                  1.9 in    0700 AM 02/28   Trained Spotter
Braintree 1.5 SE             1.8 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
2 SSW Norwood                1.8 in    0700 AM 02/28   Amateur Radio
Westwood 1.5 SSW             1.5 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
Weymouth                     1.5 in    1154 AM 02/28   Trained Spotter
Quincy 1.5 SSE               1.2 in    0900 AM 02/28   COCORAHS
3 N Weymouth                 1.0 in    0650 AM 02/28   Trained Spotter

...Plymouth County...
Rockland                     4.2 in    0656 AM 02/28   ASOS
2 NE Marion                  3.3 in    0825 AM 02/28   Public
Whitman                      3.1 in    1114 AM 02/28   Trained Spotter
Middleborough 3.5 SSE        2.9 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
Rochester                    2.8 in    0730 AM 02/28   COOP
1 NNE Wareham                2.5 in    0621 AM 02/28   Amateur Radio
East Bridgewater             2.3 in    0830 AM 02/28   Trained Spotter
Bridgewater                  2.0 in    0655 AM 02/28   COOP
Carver 2.3 E                 2.0 in    0600 AM 02/28   COCORAHS
Kingston 3.3 WNW             1.9 in    0600 AM 02/28   COCORAHS
Duxbury                      1.4 in    0744 AM 02/28   NWS Employee
Marshfield 1.4 ENE           1.0 in    0742 AM 02/28   COCORAHS
Abington 1.2 NNE             0.8 in    0500 AM 02/28   COCORAHS
1 SE Cohasset                0.5 in    0710 AM 02/28   Trained Spotter

...Suffolk County...
Chelsea 0.8 N                1.0 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
Jamacia Plain                1.0 in    0800 AM 02/28   COOP
West Roxbury                 0.9 in    0720 AM 02/28   Amateur Radio
Logan AP                     0.8 in    0710 AM 02/28   ASOS
Boston 6.5 SW                0.7 in    0730 AM 02/28   COCORAHS

...Worcester County...
1 NNW Charlton               8.1 in    1150 AM 02/28   Public
1 SSW Sturbridge             6.1 in    1059 AM 02/28   Trained Spotter
Southbridge                  6.0 in    0700 AM 02/28   COOP
Buffumville Lake             5.5 in    0700 AM 02/28   COOP
2 W Webster                  5.5 in    0730 AM 02/28   Trained Spotter
Warren                       5.0 in    0900 AM 02/28   Public
Warren 2.4 WSW               4.6 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
Auburn 2.6 SW                4.3 in    0915 AM 02/28   COCORAHS
Douglas 1.9 NNE              3.8 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
2 NNW Milford                3.5 in    1034 AM 02/28   Trained Spotter
3 E Millville                3.0 in    0900 AM 02/28   Amateur Radio
1 SE Sutton                  2.9 in    0714 AM 02/28   Trained Spotter
2 WSW Westborough            2.8 in    0815 AM 02/28   NWS Employee
Grafton                      2.5 in    0500 AM 02/28   Trained Spotter
1 NNW Mendon                 2.5 in    0720 AM 02/28   Trained Spotter
2 SSW Shrewsbury             2.5 in    0742 AM 02/28   Trained Spotter
Worcester 1.6 SE             2.4 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
1 WNW Northbridge            2.3 in    0940 AM 02/28   Public
Upton 0.4 NE                 2.3 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
Westminster 0.6 WSW          2.3 in    0644 AM 02/28   COCORAHS
Worcester AP                 2.2 in    0720 AM 02/28   ASOS
Barre 1.4 NNE                1.6 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
Northborough 0.6 SSE         1.6 in    0823 AM 02/28   COCORAHS
Holden                       1.5 in    0550 AM 02/28   Amateur Radio
1 SE Hubbardston             1.3 in    0750 AM 02/28   Trained Spotter
Tully Lake                   1.3 in    0700 AM 02/28   COOP
Ashburnham                   1.2 in    0700 AM 02/28   COOP
Berlin 1.3 WSW               1.2 in    0745 AM 02/28   COCORAHS
Athol 2.8 NNE                1.1 in    0700 AM 02/28   COCORAHS
Sterling 4.3 NW              1.0 in    0700 AM 02/28   COCORAHS

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RIPTA to detour four routes due to winter storm

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Winter Weather Advisory remains in effect until 7 pm; an additional 1 – 3″ of snow possible

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Sour Grapes: Art

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Here’s this week’s Sour Grapes, enjoy!

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Ryan Belmore is the Owner and Publisher of What'sUpNewp. 
Belmore has been involved with What’sUpNewp since shortly after its launch in 2012, proudly leading it to be named Best Local News Blog in Rhode Island by Rhode Island Monthly readers in 2018, 2019, and 2020 and an honorable mention in the Common Good Awards in 2021.

Born and raised in Rhode Island, Belmore graduated from Coventry High School and the Community College of Rhode Island. In addition to living in Newport for 10 years, he has lived in Portsmouth, Coventry, Providence, Smithfield, Burrillville, and East Greenwich.

Belmore currently serves on the Board of Directors for Potter League For Animals. He previously served on the boards of Fort Adams Trust, Lucy's Hearth, and the Arts & Cultural Alliance for Newport County.

Belmore and his wife, Jen, currently live in Alexandria, Virginia, a move they made in 2021. Read more about that here - https://whatsupnewp.com/2021/09/letter-from-the-publisher-some-personal-news/

Belmore visits Newport every couple of weeks to support the 12+ paid contributors What'sUpNewp has on the ground across Rhode Island, a place he called home for 39 years.

Belmore is a member of Local Independent Online News (LION) Publishers, Society of Professional Journalists, and the North American Snowsports Journalists Association.

In 2020, Belmore was named Member of the Year by LION and won the Arts & Cultural Alliance of Newport County's Dominque Award.
Belmore can be contacted at ryan@whatsupnewp.com and 401-662-1653.