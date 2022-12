Rhode Island experienced strong winds and heavy rain on Friday, according to reports from the National Weather Service.

In Bristol County, wind speeds reached as high as 45 mph in Bristol and 42 mph in Barrington. In Kent County, wind speeds reached 64 mph at RI TF Green AP.

In Newport County, wind speeds were particularly strong, with Fogland experiencing 67 mph winds, Rose Island seeing 58 mph winds, and Beavertail experiencing 55 mph winds. Sakonnet Vineyards and Prudence Island also saw significant wind speeds, at 53 mph and 49 mph respectively. Newport AP and NEWPORT also experienced strong winds, at 47 mph and 42 mph respectively. Tiverton and Little Compton also saw wind speeds of 41 mph and 36 mph respectively.

In Providence County, wind speeds reached as high as 56 mph in Fox Point and 54 mph in 1 WSW East Providence. Cumberland also experienced 45 mph winds, and North Central State Airport saw wind speeds of 44 mph.

Washington County was also hit by strong winds, with New Shoreham experiencing 65 mph winds and Ninigret Pond seeing wind speeds of 65 mph. Charlestown saw wind speeds of 61 mph, and Block Island AP experienced 58 mph winds. Quonset AP also saw wind speeds of 58 mph, and URI saw 53 mph winds. Westerly AP saw 48 mph winds, and 2 SE Kingston and Ninigret saw wind speeds of 45 mph. Westerly: Westerly State Air and Wakefield also saw wind speeds of 44 mph and 43 mph respectively. Block Island saw winds of 36 mph.

In addition to strong winds, Rhode Island is also experiencing heavy rain. In Bristol County, Barrington 1.3 WNW saw 1.12 inches of rain. In Kent County, West Warwick 1.8 WNW saw 2.50 inches of rain, and 3 ENE Coventry saw 2.12 inches. RI TF Green AP saw 1.96 inches of rain, and East Greenwich 2.8 NE saw 1.79 inches. Warwick 4.3 SSW saw 1.77 inches of rain.

In Newport County, Portsmouth 3.7 NNE saw 1.05 inches of rain, and Tiverton 3.6 S saw 1.05 inches. Newport AP saw 1.01 inches of rain, and Jamestown 0.7 NNE saw 0.93 inches. Little Compton 0.6 E saw 0.65 inches of rain.

In Providence County, North Central State Airport saw 2.84 inches of rain, and Smithfield 0.5 SW saw 2.82 inches. Greenville 0.7 NNW saw 2.79 inches of rain, and 1 SSE North Providence saw 2.70 inches. Woonsocket 1.8 WNW saw 2.68 inches of rain, and Providence 0.8 ENE saw 2.58 inches.

Washington County also saw heavy rain, with Charlestown 1.5 NE seeing 3.06 inches and South Kingstown 1.9 SSW seeing 2.98 inches. Westerly 2.5 SSW saw 2.96 inches of rain, and Hopkinton 2.2 SSW saw 2.80 inches. The National Weather Service advises residents to take caution and stay safe during these adverse weather conditions.

Public Information Statement National Weather Service Boston/Norton MA 959 PM EST Fri Dec 23 2022 ...PRECIPITATION REPORTS... Location Amount Time/Date Provider ...Connecticut... ...Hartford County... Burlington 2.27 in 0645 PM 12/23 CWOP Canton 2.04 in 0325 PM 12/23 CWOP North Granby 1.3 ENE 1.91 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Plainville 1.71 in 0316 PM 12/23 CWOP North Canton 0.8 SSW 1.57 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Southington 1.56 in 0245 PM 12/23 USGS Bristol 2.2 W 1.55 in 0800 AM 12/23 COCORAHS West Hartford 1.54 in 0330 PM 12/23 CWOP Farmington 1.6 SW 1.53 in 0915 AM 12/23 COCORAHS Suffield Depot 6.0 WNW 1.43 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Manchester 1.40 in 0315 PM 12/23 CWOP Newington 1.40 in 0315 PM 12/23 CWOP Bloomfield 1.5 NW 1.30 in 0800 AM 12/23 COCORAHS South Glastonbury 1.29 in 0641 AM 12/23 CWOP East Hartford 2.0 SSE 1.26 in 0857 AM 12/23 COCORAHS 1.9 N East Granby 1.22 in 0300 PM 12/23 HADS Wethersfield 1.2 WSW 1.20 in 0900 AM 12/23 COCORAHS West Hartford 1.1 NNE 1.19 in 0730 AM 12/23 COCORAHS Windsor 1.18 in 0306 PM 12/23 CWOP Berlin 1.17 in 0330 PM 12/23 AWS Bradley AP 1.17 in 0651 PM 12/23 ASOS South Windsor 2.4 SSE 1.15 in 0800 AM 12/23 COCORAHS 1 SSW Vernon 1.12 in 0730 AM 12/23 COCORAHS 1 ESE West Hartford 1.11 in 0705 AM 12/23 COCORAHS Suffield 0.5 NNE 1.08 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Hartford-Brainard AP 1.01 in 0313 PM 12/23 ASOS 1 ESE Rocky Hill 0.98 in 0325 PM 12/23 AWS Enfield 1.5 SE 0.75 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Southwood Acres 0.3 WSW 0.61 in 0700 AM 12/23 COCORAHS ...Tolland County... Columbia 2.6 S 1.61 in 0700 AM 12/23 COCORAHS 1 N Staffordville 1.56 in 0415 PM 12/23 CO-OP Observer Tolland 1.49 in 0646 PM 12/23 CWOP Storrs 2.8 NE 1.45 in 0700 AM 12/23 COCORAHS 3.3 NE Willimantic 1.45 in 0230 PM 12/23 HADS Mansfield Center 2.7 NE 1.32 in 0830 AM 12/23 COCORAHS Hebron 1.6 SW 1.12 in 0930 AM 12/23 COCORAHS Stafford Springs 3.3 W 1.09 in 0800 AM 12/23 COCORAHS Vernon 1.6 N 1.04 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Broad Brook 2.6 ESE 0.93 in 0900 AM 12/23 COCORAHS Central Somers 0.3 N 0.88 in 0700 AM 12/23 COCORAHS 1 NE Somers 0.80 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Somersville 0.2 ENE 0.72 in 0830 AM 12/23 COCORAHS Somers 0.3 S 0.62 in 0800 AM 12/23 COCORAHS ...Windham County... 1 ENE Killingly 2.14 in 0350 PM 12/23 Trained Spotter Moosup 1.7 NE 1.71 in 0600 AM 12/23 COCORAHS Danielson 1.60 in 0322 PM 12/23 CWOP South Windham 1.3 NNE 1.56 in 0900 AM 12/23 COCORAHS Plainfield 1.54 in 0330 PM 12/23 AWS 1.2 NE Chaplin 1.41 in 0600 PM 12/23 USGS Willimantic AP 1.37 in 0652 PM 12/23 ASOS 1.9 N Putnam 1.25 in 0230 PM 12/23 HADS West Thompson Lake 1.24 in 0700 AM 12/23 COOP East Killingly 1.3 SW 1.21 in 0500 AM 12/23 COCORAHS Eastford 2.0 W 0.94 in 0630 AM 12/23 COCORAHS ...Massachusetts... ...Barnstable County... Provincetown AP 0.81 in 0656 PM 12/23 AWOS Bourne 0.64 in 0645 PM 12/23 CWOP East Sandwich 0.48 in 0830 AM 12/23 COOP Sandwich 1.5 SSE 0.40 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Mashpee 0.39 in 0655 PM 12/23 AWS Falmouth 0.38 in 0649 PM 12/23 CWOP Hyannis AP 0.35 in 0656 PM 12/23 ASOS Barnstable 3.6 W 0.31 in 0700 AM 12/23 COCORAHS East Falmouth 1.2 WNW 0.29 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Waquoit 0.6 SSW 0.28 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Chatham AP 0.23 in 0652 PM 12/23 ASOS Yarmouth 2.0 S 0.18 in 0800 AM 12/23 COCORAHS Truro 0.8 E 0.16 in 0630 AM 12/23 COCORAHS South Dennis 1.0 NW 0.14 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Brewster 1.4 W 0.11 in 0730 AM 12/23 COCORAHS ...Bristol County... Attleboro 1.92 in 0325 PM 12/23 CWOP NORTH ATTLEBORO 1.84 in 0329 PM 12/23 CWOP Berkley 1.72 in 0330 PM 12/23 CWOP 1 SE Raynham 1.71 in 0325 PM 12/23 AWS Somerset 1.64 in 0315 PM 12/23 CWOP Norton 1.61 in 0650 PM 12/23 CWOP SWANSEA 1.60 in 0325 PM 12/23 CWOP 2 SSW Easton 1.57 in 0325 PM 12/23 AWS Dighton 3.3 NNW 1.42 in 0800 AM 12/23 COCORAHS Rehoboth 2.1 N 1.33 in 0800 AM 12/23 COCORAHS North Dighton 1.27 in 0330 PM 12/23 CWOP Somerset 0.4 SSE 1.23 in 0600 AM 12/23 COCORAHS NWS Boston/Norton 1.17 in 0700 AM 12/23 COOP Mansfield 1.16 in 0645 PM 12/23 CWOP Fall River 1.14 in 0325 PM 12/23 CWOP 4 SSE Freetown 1.14 in 0330 PM 12/23 AWS NW Swansea 1.13 in 0315 PM 12/23 CWOP Taunton 3.9 N 1.04 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Westport 0.9 ESE 1.02 in 0700 AM 12/23 COCORAHS New Bedford AP 0.86 in 0653 PM 12/23 ASOS Acushnet 0.69 in 0325 PM 12/23 CWOP Dartmouth 2.5 SSW 0.55 in 0700 AM 12/23 COCORAHS ...Dukes County... West Tisbury 2.9 N 0.40 in 0800 AM 12/23 COCORAHS Vineyard Haven 0.8 WSW 0.28 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Marthas Vineyard AP 0.26 in 0653 PM 12/23 ASOS Oak Bluffs 0.1 SW 0.23 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Chilmark 0.9 E 0.20 in 0600 AM 12/23 COCORAHS Edgartown 1.3 WNW 0.19 in 0700 AM 12/23 COCORAHS ...Essex County... Lawrence AP 2.14 in 0654 PM 12/23 ASOS Methuen 2.13 in 0649 PM 12/23 CWOP Merrimac 2.06 in 0650 PM 12/23 AWS Bradford 1.89 in 0645 PM 12/23 CWOP 1.2 N Andover 1.81 in 0630 PM 12/23 HADS Newbury 1.80 in 0830 AM 12/23 COCORAHS West Newbury 1.79 in 0645 PM 12/23 CWOP Amesbury 2.6 WSW 1.57 in 0747 AM 12/23 COCORAHS Beverly AP 1.56 in 0653 PM 12/23 ASOS Groveland 1.52 in 0231 PM 12/23 CWOP Newburyport 1.41 in 0645 PM 12/23 CWOP Boxford 2.4 S 1.40 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Middleton 1.4 SSW 1.34 in 0800 AM 12/23 COCORAHS Danvers 1.30 in 0641 PM 12/23 CWOP Haverhill 0.7 N 1.23 in 0630 AM 12/23 COCORAHS Topsfield 1.7 N 1.23 in 0800 AM 12/23 COCORAHS Gloucester 1.09 in 0648 PM 12/23 CWOP Haverhill 0.8 SW 1.02 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Swampscott 0.96 in 0646 PM 12/23 CWOP Nahant 0.4 N 0.68 in 0850 AM 12/23 COCORAHS ...Franklin County... Shelburne Falls 0.4 ENE 3.50 in 0323 PM 12/23 COCORAHS Buckland 1.8 ESE 3.17 in 0800 AM 12/23 COCORAHS 0.9 NW Colrain 2.98 in 0600 PM 12/23 HADS Conway 2.9 NW 2.94 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Ashfield 2.69 in 0645 PM 12/23 CWOP 1.5 E Charlemont 1.80 in 0600 PM 12/23 HADS Turners Falls 1.69 in 0648 PM 12/23 CWOP Greenfield 1.45 in 0648 PM 12/23 CWOP Millers Falls 0.2 SW 1.36 in 0830 AM 12/23 COCORAHS Wendell 1.27 in 0655 PM 12/23 AWS 1 NW Sunderland 1.26 in 0655 PM 12/23 AWS Heath 1.25 in 0642 PM 12/23 CWOP Montague 3.4 NNW 1.05 in 0730 AM 12/23 COCORAHS 4 SSE Gill 1.03 in 0655 PM 12/23 AWS Bernardston 1.0 SW 0.87 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Orange AP 0.81 in 0657 PM 12/23 ASOS Sunderland 0.79 in 0700 AM 12/23 COOP New Salem 3.1 S 0.55 in 0900 AM 12/23 COCORAHS 3.5 N Athol 0.44 in 0230 PM 12/23 HADS Leverett 0.37 in 0700 AM 12/23 COOP ...Hampden County... Westfield Coop 2.11 in 0800 AM 12/23 COOP Westfield-Barnes AP 1.81 in 0653 PM 12/23 ASOS Holyoke 1.66 in 0645 PM 12/23 CWOP 1 WNW Agawam 1.21 in 0325 PM 12/23 AWS Brimfield 3.6 NW 1.07 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Springfield 1.06 in 0325 PM 12/23 CWOP 1 NW Monson 1.04 in 0655 PM 12/23 AWS Longmeadow 0.82 in 0655 PM 12/23 AWS Hampden 2.0 NW 0.76 in 0830 AM 12/23 COCORAHS 1 NE Wilbraham 0.75 in 0655 PM 12/23 AWS East Longmeadow 2.1 ENE 0.72 in 0700 AM 12/23 COCORAHS 2 NW Palmer 0.59 in 0655 PM 12/23 AWS Three Rivers 0.46 in 0645 PM 12/23 CWOP ...Hampshire County... Goshen 3.29 in 0655 PM 12/23 AWS Southampton 2.59 in 0647 PM 12/23 CWOP Florence 1.9 SW 2.25 in 0200 PM 12/23 COCORAHS Westhampton 0.4 WNW 2.25 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Easthampton 2.14 in 0646 PM 12/23 CWOP Williamsburg 1.2 WSW 1.92 in 0605 AM 12/23 COCORAHS Northampton 1.67 in 0645 PM 12/23 CWOP Pelham 1.58 in 0640 PM 12/23 CWOP 3.9 N Huntington 1.38 in 0200 PM 12/23 HADS Amherst 1.19 in 0645 PM 12/23 CWOP 0.7 W Huntington 1.02 in 0230 PM 12/23 HADS Belchertown 0.90 in 0645 PM 12/23 CWOP 3.3 SW Hadley 0.89 in 0600 PM 12/23 HADS South Hadley 3.2 SSW 0.79 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Granby 0.5 WSW 0.70 in 0930 AM 12/23 COCORAHS 1 WNW Belchertown 0.66 in 0655 PM 12/23 AWS ...Middlesex County... North Chelmsford 2.72 in 0649 PM 12/23 CWOP Reading 2.71 in 0645 PM 12/23 CWOP 1 NNW Lexington 2.62 in 0450 PM 12/23 Trained Spotter 1 WNW Pepperell 2.58 in 0458 PM 12/23 Trained Spotter Chelmsford 2.56 in 0647 PM 12/23 CWOP Stow 2.53 in 0505 PM 12/23 CWOP Littleton 2.52 in 0645 PM 12/23 CWOP Carlisle 2.43 in 0641 PM 12/23 CWOP Acton 2.41 in 0645 PM 12/23 CWOP 2 SW Tewksbury 2.41 in 0611 PM 12/23 Trained Spotter Hopkinton 2.30 in 0645 PM 12/23 CWOP Marlborough 2.27 in 0650 PM 12/23 CWOP Westford 2.25 in 0645 PM 12/23 CWOP Dunstable 2.22 in 0637 PM 12/23 CWOP Sudbury 2.21 in 0647 PM 12/23 CWOP Wellesley 2.19 in 0645 PM 12/23 CWOP Hudson 2.17 in 0455 PM 12/23 CWOP 1 W Winchester 2.15 in 0654 PM 12/23 AWS Bedford AP 2.10 in 0651 PM 12/23 ASOS Framingham 2.07 in 0649 PM 12/23 CWOP Billerica 2.3 NNW 2.06 in 0820 AM 12/23 COCORAHS Townsend 3.2 NW 2.02 in 0600 AM 12/23 COCORAHS Woburn 1.98 in 0645 PM 12/23 CWOP Cambridge 0.9 NNW 1.95 in 0800 AM 12/23 COCORAHS Newton 1.8 NNW 1.95 in 0451 PM 12/23 COCORAHS Waltham 1.90 in 0648 PM 12/23 CWOP West Townsend 0.5 W 1.88 in 0630 AM 12/23 COCORAHS Groton 1.80 in 0645 PM 12/23 CWOP Ayer 1.77 in 0700 AM 12/23 COCORAHS 1 WSW Weston 1.72 in 0655 PM 12/23 AWS Natick 1.70 in 0645 PM 12/23 CWOP Maynard 0.6 NNE 1.66 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Sherborn 1.1 NW 1.62 in 0715 AM 12/23 COCORAHS Lincoln 1.5 SW 1.58 in 0725 AM 12/23 COCORAHS Arlington 0.4 WNW 1.57 in 0700 AM 12/23 COCORAHS 2 SW Ashland 1.52 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Holliston 0.8 S 1.51 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Watertown 1.49 in 0645 PM 12/23 CWOP Lowell 1.44 in 0600 AM 12/23 COOP Wayland 1.43 in 0646 PM 12/23 CWOP 2 SE Carlisle 1.40 in 0655 AM 12/23 COCORAHS Somerville 1.37 in 0644 PM 12/23 CWOP 1 ENE Wayland 1.35 in 0517 PM 12/23 AWS Reading 1.2 N 1.30 in 0600 AM 12/23 COCORAHS Cambridge 1.20 in 0645 PM 12/23 CWOP Wakefield 1.11 in 0655 PM 12/23 AWS Melrose 0.5 NE 0.98 in 0700 AM 12/23 COCORAHS ...Nantucket County... Nantucket AP 0.14 in 0653 PM 12/23 ASOS ...Norfolk County... Bellingham 2.84 in 0317 PM 12/23 CWOP Wrentham 2.39 in 0328 PM 12/23 CWOP Millis 0.6 SSE 2.33 in 0352 PM 12/23 COCORAHS Franklin 2.30 in 0327 PM 12/23 CWOP Dover 2.27 in 0649 PM 12/23 CWOP Norwood AP 1.86 in 0653 PM 12/23 ASOS Needham 1.81 in 0630 PM 12/23 CWOP 1 N Sharon 1.81 in 0650 PM 12/23 AWS Norfolk 1.1 W 1.79 in 0800 AM 12/23 COCORAHS 2 NE Foxborough 1.75 in 0611 PM 12/23 Trained Spotter 1 WSW Westwood 1.73 in 0519 PM 12/23 Trained Spotter Blue Hills 1.70 in 0650 PM 12/23 RAWS Medway 1.68 in 0655 PM 12/23 AWS 1 ESE Randolph 1.59 in 0717 PM 12/23 Trained Spotter Walpole 1.58 in 0327 PM 12/23 CWOP Westwood 1.50 in 0655 PM 12/23 AWS Quincy 1.8 WSW 1.37 in 0830 AM 12/23 COCORAHS 3 N Weymouth 1.37 in 0322 PM 12/23 Trained Spotter Milton 1.3 N 1.36 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Stoughton 1.2 E 1.13 in 0630 AM 12/23 COCORAHS Braintree 1.5 SE 0.99 in 0700 AM 12/23 COCORAHS ...Plymouth County... Pembroke 1.78 in 0325 PM 12/23 CWOP 1 WSW Duxbury 1.49 in 0650 PM 12/23 AWS 1 W East Bridgewater 1.40 in 0205 PM 12/23 Trained Spotter 1 N Whitman 1.37 in 0830 AM 12/23 COCORAHS 2 SE Cohasset 1.32 in 0650 PM 12/23 AWS Duxbury 1.28 in 0330 PM 12/23 CWOP Plymouth AP 1.25 in 0652 PM 12/23 ASOS Abington 1.24 in 0655 PM 12/23 AWS Middleborough 3.5 SSE 1.06 in 0800 AM 12/23 COCORAHS Bridgewater 1.8 SE 1.05 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Hingham 0.8 ESE 0.91 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Hanson 1.8 N 0.72 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Hull 2.8 SE 0.71 in 0800 AM 12/23 COCORAHS Wareham 0.71 in 0648 PM 12/23 CWOP Carver 2.3 E 0.67 in 0600 AM 12/23 COCORAHS Wareham 5.6 NE 0.63 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Marshfield 1.5 NNW 0.62 in 0700 AM 12/23 COCORAHS West Wareham 0.62 in 0322 PM 12/23 CWOP Marion 0.35 in 0655 PM 12/23 AWS ...Suffolk County... Jamacia Plain 1.44 in 0815 AM 12/23 COOP Chelsea 0.8 N 1.28 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Brighton 1.15 in 0654 PM 12/23 URBANET Logan AP 0.80 in 0654 PM 12/23 ASOS 1 NW South Boston 0.17 in 0655 PM 12/23 AWS ...Worcester County... 1 NNE Rutland 2.86 in 0654 PM 12/23 AWS Fitchburg AP 2.73 in 0652 PM 12/23 ASOS Lunenburg 2.65 in 0206 PM 12/23 Amateur Radio 1 WNW Northbridge 2.55 in 0152 PM 12/23 Public Harvard 2.1 S 2.30 in 1108 AM 12/23 COCORAHS Uxbridge 4.4 SSW 2.20 in 1040 AM 12/23 COCORAHS South Easton 2.19 in 0330 PM 12/23 CWOP Worcester AP 2.11 in 0654 PM 12/23 ASOS Upton 0.4 NE 2.09 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Ashburnham 2.03 in 0700 AM 12/23 COOP Holden 0.9 W 2.03 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Berlin 2.01 in 0655 PM 12/23 AWS Westminster 0.6 WSW 1.98 in 0656 AM 12/23 COCORAHS Southbridge 1.95 in 0700 AM 12/23 COOP Ashburnham North 1.89 in 0700 AM 12/23 COOP Douglas 1.9 NNE 1.88 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Northborough 0.6 SSE 1.86 in 0855 AM 12/23 COCORAHS Shrewsbury 1.6 NNE 1.86 in 0730 AM 12/23 COCORAHS Sturbridge 2.4 NW 1.85 in 0800 AM 12/23 COCORAHS East Brimfield Lake 1.71 in 0700 AM 12/23 COOP Milford 1.70 in 0700 AM 12/23 COOP Northbridge 1.70 in 0700 AM 12/23 COOP Gardner 1.4 SSW 1.69 in 0700 AM 12/23 COCORAHS 1 SE Leicester 1.59 in 0356 PM 12/23 Trained Spotter 1 WSW Westborough 1.53 in 0655 PM 12/23 AWS 2 WSW Auburn 1.44 in 0330 PM 12/23 AWS Buffumville Lake 1.34 in 0700 AM 12/23 COOP 1 SW Sterling 1.16 in 0654 PM 12/23 AWS 4.1 S Hubbardston 1.02 in 0230 PM 12/23 HADS Hardwick 0.96 in 0800 AM 12/23 COOP Dudley 1.0 ESE 0.92 in 0700 AM 12/23 COCORAHS 1.5 N Uxbridge 0.90 in 0130 PM 12/23 USGS Barre 1.4 NNE 0.86 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Warren 2.4 WSW 0.80 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Brookfield 0.63 in 0645 PM 12/23 CWOP Tully Lake 0.50 in 0700 AM 12/23 COOP ...Rhode Island... ...Bristol County... Barrington 1.3 WNW 1.12 in 0800 AM 12/23 COCORAHS ...Kent County... West Warwick 1.8 WNW 2.50 in 0800 AM 12/23 COCORAHS 3 ENE Coventry 2.12 in 0655 PM 12/23 AWS RI TF Green AP 1.96 in 0310 PM 12/23 ASOS East Greenwich 2.8 NE 1.79 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Warwick 4.3 SSW 1.77 in 0250 PM 12/23 COCORAHS ...Newport County... Portsmouth 3.7 NNE 1.05 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Tiverton 3.6 S 1.05 in 0800 AM 12/23 COCORAHS Newport AP 1.01 in 0253 PM 12/23 ASOS Jamestown 0.7 NNE 0.93 in 0800 AM 12/23 COCORAHS Little Compton 0.6 E 0.65 in 0700 AM 12/23 COCORAHS ...Providence County... North Central State Airport 2.84 in 0656 PM 12/23 AWOS Smithfield 0.5 SW 2.82 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Greenville 0.7 NNW 2.79 in 0700 AM 12/23 COCORAHS 1 SSE North Providence 2.70 in 0215 PM 12/23 Public Woonsocket 1.8 WNW 2.68 in 0708 AM 12/23 COCORAHS Foster 4.8 SSE 2.60 in 0820 AM 12/23 COCORAHS 2 ENE Burrillville 2.47 in 0314 PM 12/23 Public Cumberland 2.45 in 0640 PM 12/23 CWOP North Smithfield 0.4 SSW 2.32 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Harrisville 1.2 SSE 2.08 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Pascoag 1.5 ESE 2.05 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Cranston 1.7 NNE 1.94 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Valley Falls 1.1 W 1.29 in 0800 AM 12/23 COCORAHS East Providence 0.8 SSW 1.22 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Pawtucket 2.6 SSE 1.19 in 0748 AM 12/23 COCORAHS Providence 1.6 NE 1.15 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Central Falls 1.6 WNW 1.05 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Riverside 0.8 SE 0.96 in 0707 AM 12/23 COCORAHS ...Washington County... Ashaway 3.65 in 0330 PM 12/23 CWOP North Kingstown 2.8 WSW 2.26 in 0451 PM 12/23 COCORAHS 1 E Richmond 2.25 in 0325 PM 12/23 AWS Richmond 3.7 NNE 2.23 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Hope Valley 1.8 NE 2.11 in 1101 AM 12/23 COCORAHS Exeter 3.9 S 1.65 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Charlestown 1.58 in 0330 PM 12/23 CWOP Westerly 0.8 NW 1.54 in 0850 AM 12/23 COCORAHS Kingston 0.3 SW 1.44 in 0700 AM 12/23 COCORAHS South Kingston 4.3 WSW 1.44 in 0800 AM 12/23 COCORAHS Ninigret 1.39 in 0632 PM 12/23 RAWS Wakefield-Peacedale 0.4 SW 1.28 in 0700 AM 12/23 COCORAHS Wakefield 0.8 ENE 1.20 in 0830 AM 12/23 COCORAHS Narragansett 1.09 in 0329 PM 12/23 AWS Westerly AP 0.57 in 0328 PM 12/23 ASOS Block Island AP 0.55 in 0332 PM 12/23 AWOS ...Massachusetts... ...Maritime Stations... Woods Hole 1.64 in 0330 PM 12/23 CWOP ...SNOWFALL REPORTS... Location Amount Time/Date Provider ...Massachusetts... ...Franklin County... Hawley 4.5 in 0712 PM 12/23 CO-OP Observer Rowe 1.5 in 1022 PM 12/22 Trained Spotter 1 NNW Shelburne 1.5 in 1027 PM 12/22 Trained Spotter 1 W Leyden 1.3 in 1027 PM 12/22 Trained Spotter ...Hampden County... 1 SE Chester 6.0 in 0835 PM 12/23 Trained Spotter 1 SE Chester 3.0 in 0755 PM 12/23 Amateur Radio ...Hampshire County... Huntington 4.0 in 0735 PM 12/23 Trained Spotter 1 ESE Plainfield 3.5 in 0800 PM 12/23 Trained Spotter ...Worcester County... 1 ESE Fitchburg 3.0 in 0843 PM 12/23 Trained Spotter 1 ESE Fitchburg 2.3 in 0815 PM 12/23 Trained Spotter Hubbardston 1.0 in 0749 PM 12/23 Public ...HIGHEST WIND REPORTS... Location Speed Time/Date Provider ...Connecticut... ...Hartford County... Hartford-Brainard AP 58 MPH 0554 AM 12/23 ASOS Bradley AP 51 MPH 0616 AM 12/23 ASOS 1 ESE Farmington 48 MPH 0524 AM 12/23 AWOS Poulsbo 38 MPH 0545 AM 12/23 CWOP Bristol 34 MPH 0715 AM 12/23 CWOP Manchester 34 MPH 0945 AM 12/23 CWOP East Hartford 33 MPH 0740 AM 12/23 DAVIS Newington 33 MPH 0735 AM 12/23 CWOP Plainville 32 MPH 0416 AM 12/23 CWOP West Hartford 31 MPH 0759 AM 12/23 CWOP Canton 30 MPH 0518 AM 12/23 CWOP Manchester 30 MPH 0745 AM 12/23 CWOP West Hartford 30 MPH 0630 AM 12/23 CWOP ...Tolland County... 5.1 E Rockville (WEATHERSTEM 41 MPH 0540 AM 12/23 MESOWEST Staffordville 35 MPH 0719 AM 12/23 Tolland 31 MPH 1015 AM 12/23 CWOP ...Windham County... 1 NW Danielson 51 MPH 0624 AM 12/23 AWOS Willimantic AP 48 MPH 0608 AM 12/23 ASOS Danielson 37 MPH 0842 AM 12/23 CWOP ...Massachusetts... ...Barnstable County... Kalmus 74 MPH 0728 PM 12/23 WXFLOW West Dennis 72 MPH 0357 PM 12/23 WXFLOW Dennis 64 MPH 0609 AM 12/23 CWOP Wellfleet 64 MPH 0624 AM 12/23 WXFLOW Waquoit Bay 63 MPH 0351 PM 12/23 WXFLOW Chatham 61 MPH 0735 PM 12/23 WXFLOW Provincetown AP 61 MPH 0643 PM 12/23 AWOS Hatch Beach 60 MPH 0757 PM 12/23 WXFLOW Hyannis AP 60 MPH 0653 PM 12/23 ASOS West Falmouth 60 MPH 0329 PM 12/23 WXFLOW Chapin 57 MPH 0640 PM 12/23 WXFLOW Chatham AP 55 MPH 0401 PM 12/23 ASOS Otis AFB 55 MPH 0650 PM 12/23 AWOS 3 E Falmouth 51 MPH 0742 AM 12/23 Mesonet Truro 44 MPH 0740 PM 12/23 DAVIS Camp Edwards 43 MPH 1007 AM 12/23 RAWS Chatham 39 MPH 0725 PM 12/23 DAVIS Falmouth 33 MPH 0339 PM 12/23 CWOP ...Bristol County... Fairhaven 54 MPH 0630 PM 12/23 CWOP New Bedford AP 52 MPH 0622 PM 12/23 ASOS NWS Boston/Norton 50 MPH 0329 PM 12/23 NWS Employee Taunton 49 MPH 0615 PM 12/23 WXFLOW 2 SW New Bedford AP 44 MPH 0824 AM 12/23 Acushnet 42 MPH 0710 AM 12/23 CWOP Somerset 42 MPH 0115 PM 12/23 CWOP Fall River 41 MPH 0705 PM 12/23 CWOP Norton 35 MPH 0610 AM 12/23 CWOP Mansfield 34 MPH 0645 PM 12/23 CWOP Berkley 32 MPH 0130 PM 12/23 CWOP New Bedford 31 MPH 0645 PM 12/23 CWOP SWANSEA 30 MPH 0705 AM 12/23 CWOP ...Dukes County... Vineyard Station 61 MPH 0333 PM 12/23 WXFLOW Edgartown 52 MPH 0645 PM 12/23 DAVIS Marthas Vineyard AP 49 MPH 0510 PM 12/23 ASOS ...Essex County... Lawrence AP 59 MPH 0508 PM 12/23 ASOS Bradford 57 MPH 0520 PM 12/23 CWOP 1.7 NW Swampscott (WEATHERST 53 MPH 0700 PM 12/23 MESOWEST Beverly AP 52 MPH 0627 AM 12/23 ASOS Newburyport 51 MPH 0400 AM 12/23 CWOP Gloucester 50 MPH 0420 PM 12/23 CWOP 3 WSW Haverhill 48 MPH 0502 PM 12/23 Trained Spotter Gloucester 47 MPH 0515 AM 12/23 CWOP Beverly 41 MPH 0715 PM 12/23 CWOP Beverly 35 MPH 0610 PM 12/23 CWOP Danvers 33 MPH 0501 PM 12/23 CWOP Methuen 33 MPH 0544 PM 12/23 CWOP 1 NNW Wenham 32 MPH 0216 AM 12/23 Danvers 31 MPH 0755 PM 12/23 DAVIS Marblehead 31 MPH 0420 AM 12/23 DAVIS Lawrence 30 MPH 0515 PM 12/23 CWOP Haverhill 27 MPH 0626 PM 12/23 CWOP ...Franklin County... Orange AP 45 MPH 0508 PM 12/23 ASOS ...Hampden County... Mt. Tom 50 MPH 0342 PM 12/23 WXFLOW Westfield-Barnes AP 48 MPH 0829 AM 12/23 ASOS Three Rivers 43 MPH 0345 PM 12/23 CWOP Springfield 36 MPH 0346 PM 12/23 CWOP Holyoke 35 MPH 0715 AM 12/23 CWOP Westfield 34 MPH 0540 AM 12/23 CWOP Springfield 30 MPH 0955 AM 12/23 CWOP ...Hampshire County... Amherst 46 MPH 0555 AM 12/23 CWOP Easthampton 36 MPH 0600 AM 12/23 CWOP ...Middlesex County... Lk Quannapowitt 56 MPH 0400 PM 12/23 WXFLOW Westford 56 MPH 0446 PM 12/23 CWOP Bedford AP 52 MPH 0448 PM 12/23 ASOS 1.5 SW Brighton (WEATHERSTEM 50 MPH 0630 PM 12/23 MESOWEST Pepperell 47 MPH 0450 PM 12/23 CWOP Cambridge 42 MPH 0655 AM 12/23 CWOP Tewksbury 40 MPH 0504 PM 12/23 CWOP Groton 38 MPH 0445 PM 12/23 CWOP Tewksbury 38 MPH 0503 PM 12/23 CWOP Watertown 38 MPH 0500 PM 12/23 CWOP Woburn 36 MPH 0502 PM 12/23 WXFLOW Hopkinton 35 MPH 0129 PM 12/23 CWOP Lexington 35 MPH 0440 PM 12/23 CWOP Marlborough 35 MPH 0657 AM 12/23 CWOP Wellesley 35 MPH 0745 AM 12/23 CWOP Weston 35 MPH 0658 PM 12/23 CWOP Lexington 34 MPH 0919 AM 12/23 CWOP Wayland 34 MPH 0930 AM 12/23 CWOP Lexington 33 MPH 0655 PM 12/23 DAVIS Chelmsford 32 MPH 0517 PM 12/23 CWOP Dunstable 32 MPH 0957 AM 12/23 CWOP Natick 32 MPH 0635 AM 12/23 CWOP Carlisle 31 MPH 0656 PM 12/23 CWOP Acton 30 MPH 0500 PM 12/23 CWOP ...Nantucket County... Nantucket AP 61 MPH 0635 PM 12/23 ASOS Nantucket Harbor 53 MPH 0942 AM 12/23 WXFLOW ...Norfolk County... Norwood AP 53 MPH 0721 AM 12/23 ASOS 3 NNW Weymouth 53 MPH 0630 AM 12/23 Millis 39 MPH 0821 AM 12/23 CWOP Needham 39 MPH 0630 PM 12/23 CWOP Millis 36 MPH 0645 PM 12/23 CWOP Blue Hills 35 MPH 0550 PM 12/23 RAWS Bellingham 33 MPH 0917 AM 12/23 CWOP Milton 32 MPH 0555 PM 12/23 CWOP Walpole 32 MPH 0357 PM 12/23 CWOP Franklin 31 MPH 0607 PM 12/23 CWOP ...Plymouth County... 7 SE Plymouth 66 MPH 0814 PM 12/23 Trained Spotter Hull YC 61 MPH 0637 PM 12/23 WXFLOW Marshfield AP 58 MPH 0635 PM 12/23 AWOS Plymouth AP 58 MPH 0645 AM 12/23 ASOS Duxbury Bay 54 MPH 0730 AM 12/23 WXFLOW Plymouth 48 MPH 0735 PM 12/23 DAVIS Wareham 47 MPH 0825 AM 12/23 CWOP Plymouth 46 MPH 0320 AM 12/23 DAVIS 2 ESE Marion 45 MPH 0725 PM 12/23 AWS Plymouth 43 MPH 0740 AM 12/23 CWOP Scituate 40 MPH 1017 AM 12/23 CWOP Duxbury 38 MPH 0420 PM 12/23 CWOP Kingston 38 MPH 0638 AM 12/23 CWOP Plymouth 37 MPH 0155 AM 12/23 CWOP Marion 36 MPH 0730 PM 12/23 CWOP E. Wareham 35 MPH 0440 AM 12/23 CWOP Hull 35 MPH 0704 PM 12/23 CWOP Mattapoisett 34 MPH 0735 AM 12/23 DAVIS Pembroke 32 MPH 0646 PM 12/23 CWOP Plymouth 32 MPH 0740 PM 12/23 DAVIS Abington 30 MPH 0645 PM 12/23 AWS West Wareham 30 MPH 0921 AM 12/23 CWOP ...Suffolk County... Logan AP 60 MPH 0404 PM 12/23 ASOS Carson Beach 58 MPH 0701 AM 12/23 WXFLOW Revere Beach 54 MPH 0314 AM 12/23 WXFLOW Fenway Park 51 MPH 0718 AM 12/23 WXFLOW 1.7 NW Boston (WEATHERSTEM) 50 MPH 1030 AM 12/23 MESOWEST Brookline 34 MPH 0530 AM 12/23 DAVIS 1 NNE South Boston 31 MPH 0555 PM 12/23 URBANET ...Worcester County... Worcester AP 59 MPH 0411 PM 12/23 ASOS Fitchburg AP 49 MPH 0433 PM 12/23 ASOS Brookfield 43 MPH 0400 PM 12/23 CWOP 2 NNW Milford 41 MPH 0632 AM 12/23 ...Rhode Island... ...Bristol County... Bristol 45 MPH 0602 PM 12/23 CWOP Barrington 42 MPH 0720 AM 12/23 AWS Barrington 34 MPH 1240 AM 12/23 DAVIS Bristol 31 MPH 0555 PM 12/23 DAVIS 2 SSE Bristol 31 MPH 0634 PM 12/23 AWS ...Kent County... RI TF Green AP 64 MPH 0310 PM 12/23 ASOS ...Newport County... Fogland 67 MPH 0627 PM 12/23 WXFLOW Rose Island 58 MPH 0302 PM 12/23 WXFLOW Beavertail 55 MPH 0606 PM 12/23 WXFLOW Sakonnet Vineyards 53 MPH 0613 PM 12/23 WXFLOW Prudence Island 49 MPH 0654 AM 12/23 NOS-PORTS Newport AP 47 MPH 0639 PM 12/23 ASOS NEWPORT 42 MPH 0638 PM 12/23 CWOP Tiverton 41 MPH 0650 PM 12/23 DAVIS Little Compton 36 MPH 0650 PM 12/23 DAVIS 1 W Portsmouth 30 MPH 0645 AM 12/23 AWS ...Providence County... Fox Point 56 MPH 0830 AM 12/23 NOS-NWLON 1 WSW East Providence 54 MPH 0748 AM 12/23 NDBC Cumberland 45 MPH 1130 AM 12/23 CWOP North Central State Airport 44 MPH 0555 AM 12/23 AWOS ...Washington County... New Shoreham 65 MPH 0709 AM 12/23 CWOP Ninigret Pond 65 MPH 0242 PM 12/23 WXFLOW Charlestown 61 MPH 0515 PM 12/23 CWOP Block Island AP 58 MPH 0551 PM 12/23 AWOS Quonset AP 58 MPH 0750 AM 12/23 AWOS URI 53 MPH 0744 AM 12/23 WXFLOW Westerly AP 48 MPH 0240 PM 12/23 ASOS 2 SE Kingston 45 MPH 0216 PM 12/23 Trained Spotter Ninigret 44 MPH 0332 PM 12/23 RAWS Westerly: Westerly State Air 44 MPH 0620 PM 12/23 MESOWEST Wakefield 43 MPH 0320 PM 12/23 DAVIS Block Island 36 MPH 1135 PM 12/22 CWOP ...Massachusetts... ...Maritime Stations... Pleasure Bay 68 MPH 0752 AM 12/23 WXFLOW Borden Flats Light 66 MPH 0554 PM 12/23 NOS-PORTS Scusset Beach 66 MPH 0704 AM 12/23 WXFLOW Angelica Point Li 64 MPH 0639 PM 12/23 WXFLOW 9 SE Little Compton 62 MPH 0700 PM 12/23 NDBC Courageous Sailing Center 61 MPH 0725 AM 12/23 WXFLOW Dread Ledge 61 MPH 0614 PM 12/23 WXFLOW 10 NNE Provincetown 60 MPH 0740 PM 12/23 NDBC Deer Island 59 MPH 0647 PM 12/23 WXFLOW Woods Hole 59 MPH 0921 AM 12/23 WXFLOW 11 S Hyannis 58 MPH 0720 PM 12/23 NDBC 11 NNE Scituate 58 MPH 0700 PM 12/23 NDBC Squantum 57 MPH 0644 AM 12/23 WXFLOW Woods Hole 56 MPH 0800 PM 12/23 CWOP Woods Hole 55 MPH 0930 AM 12/23 CWOP East Boston 54 MPH 0659 PM 12/23 WXFLOW 1 NE Chatham 53 MPH 0730 AM 12/23 NDBC Scituate 51 MPH 0657 PM 12/23 WXFLOW Lewis Wharf 50 MPH 0810 AM 12/23 WXFLOW 7 SE Gloucester 49 MPH 0504 PM 12/23 NDBC Marblehead 46 MPH 0550 AM 12/23 DAVIS Nantucket 43 MPH 0354 PM 12/23 NOS-NWLON Nantucket 43 MPH 0400 PM 12/23 NOS-NWLON ...Rhode Island... Conimicut Light 70 MPH 0654 AM 12/23 NOS-PORTS Bristol Harbor (Castle Islan 69 MPH 0559 PM 12/23 WXFLOW Point Judith 68 MPH 0250 PM 12/23 WXFLOW Halfway Rock 62 MPH 0802 AM 12/23 WXFLOW Newport 59 MPH 0300 PM 12/23 NOS-NWLON Sabin Point 59 MPH 0817 AM 12/23 WXFLOW 3 SE East Greenwich 44 MPH 0748 AM 12/23 NDBC