The following are unofficial National Weather Service rain observations from the remnets of hurricane Ida.

The following reports are from COCORAHS, NWS cooperative observers, Skywarn spotters and media. This summary also is available on National Weather Service’s home page at weather.gov/boston

Spotter Reports National Weather Service Boston/Norton MA 955 AM EDT Thu Sep 02 2021 LOCATION TOTAL TIME/DATE COMMENTS RAINFALL MEASURED

RHODE ISLAND ...ANZ236... 3 NW Prudence Island 4.29 745 AM 9/02 HADS ...Bristol County... Bristol 6.38 816 AM 9/02 CWOP Warren 6.33 813 AM 9/02 Trained Spotter Barrington 5.05 820 AM 9/02 CWOP 1 WNW Barrington 4.51 700 AM 9/02 CoCoRaHS 2 NNW Bristol 4.44 706 AM 9/02 CoCoRaHS 2 SSE Bristol 3.31 825 AM 9/02 AWS ...Kent County... Greene 5.10 553 AM 9/02 Trained Spotter 3 NE East Greenwich 4.97 700 AM 9/02 CoCoRaHS 2 ESE East Greenwich 4.81 700 AM 9/02 CoCoRaHS 1 WSW West Warwick 4.48 820 AM 9/02 AWS 3 E Warwick 4.46 800 AM 9/02 CoCoRaHS Coventry 2 4.42 700 AM 9/02 Co-Op Observer 1 E Coventry 4.42 730 AM 9/02 CoCoRaHS Coventry 4.41 743 AM 9/02 CoCoRaHS 2 NE East Greenwich 4.40 700 AM 9/02 CoCoRaHS 2 WNW West Warwick 4.23 700 AM 9/02 CoCoRaHS 2 NW Warwick 4.20 830 AM 9/02 CoCoRaHS 5 WNW Coventry 4.11 700 AM 9/02 CoCoRaHS 3 NNE Warwick 4.10 700 AM 9/02 CoCoRaHS 4 SSW Warwick 3.94 650 AM 9/02 CoCoRaHS TF Green AP 3.89 751 AM 9/02 ASOS 4 NNE Warwick 3.77 630 AM 9/02 CoCoRaHS 3 NW Coventry 3.73 656 AM 9/02 CoCoRaHS 5 SW West Warwick 3.69 700 AM 9/02 CoCoRaHS 3 ENE Coventry 3.68 825 AM 9/02 AWS 2 NE Warwick 3.55 700 AM 9/02 CoCoRaHS ...Newport County... 2 S Portsmouth 8.32 700 AM 9/02 CoCoRaHS 1 NNE Jamestown 7.56 800 AM 9/02 CoCoRaHS PORTSMOUTH 7.36 928 AM 9/02 NONE 1 S Portsmouth 7.28 600 AM 9/02 CoCoRaHS 4 NNE Portsmouth 6.99 700 AM 9/02 CoCoRaHS 1 SW Newport 6.55 800 AM 9/02 CoCoRaHS 1 SW Middletown 6.42 700 AM 9/02 CoCoRaHS Newport AP 6.23 826 AM 9/02 ASOS 1 SSW Tiverton 5.92 730 AM 9/02 CoCoRaHS 1 NE Newport 5.70 800 AM 9/02 CoCoRaHS SSE Jamestown 5.67 700 AM 9/02 CoCoRaHS Jamestown 4.82 818 AM 9/02 CWOP Little Compton 4.70 745 AM 9/02 Trained Spotter 2 NW Little Compton 4.65 800 AM 9/02 CoCoRaHS 5 SSE Portsmouth 4.64 800 AM 9/02 CoCoRaHS 4 S Tiverton 4.46 800 AM 9/02 CoCoRaHS 4 SSE Tiverton 4.42 700 AM 9/02 CoCoRaHS 1 E Little Compton 4.11 700 AM 9/02 CoCoRaHS ...Providence County... Glocester 4.70 816 AM 9/02 Trained Spotter Cranston 4.62 815 AM 9/02 CWOP 5 SSE Foster 4.61 634 AM 9/02 CoCoRaHS 1 SSE Cranston 4.58 555 AM 9/02 CoCoRaHS 2 WNW Woonsocket 4.45 644 AM 9/02 CoCoRaHS 2 NNE Cranston 4.43 800 AM 9/02 CoCoRaHS 1 SE Riverside 4.35 650 AM 9/02 CoCoRaHS BURRILLVILLE 4.35 634 AM 9/02 General Public North Scituate 4.28 812 AM 9/02 CWOP 2 ENE Cranston 4.26 655 AM 9/02 CoCoRaHS 1 NNW Greenville 4.23 700 AM 9/02 CoCoRaHS 1 SSE Harrisville 4.21 700 AM 9/02 CoCoRaHS 1 SE North Smithfiel 4.19 700 AM 9/02 CoCoRaHS 4 ENE Cranston 4.18 839 AM 9/02 CoCoRaHS Glendale 4.06 816 AM 9/02 CWOP 1 W Central Falls 4.05 800 AM 9/02 CoCoRaHS Providence 4.02 815 AM 9/02 CWOP Rumford 3.97 916 AM 9/02 Emergency Manager 1 S North Smithfield 3.96 600 AM 9/02 CoCoRaHS 2 NE Providence 3.93 700 AM 9/02 CoCoRaHS 2 NNW Providence 3.93 700 AM 9/02 CoCoRaHS 2 SW Cranston 3.91 800 AM 9/02 CoCoRaHS 1 SSW East Providenc 3.81 730 AM 9/02 CoCoRaHS 1 E North Providence 3.78 627 AM 9/02 CoCoRaHS 1 NW Cumberland Hill 3.75 430 AM 9/02 CoCoRaHS 1 W Valley Falls 3.74 800 AM 9/02 CoCoRaHS 2 E Pawtucket 3.73 700 AM 9/02 CoCoRaHS WSW Manville 3.69 630 AM 9/02 CoCoRaHS 3 NNE Providence 3.66 615 AM 9/02 CoCoRaHS 3 SSE Pawtucket 3.57 700 AM 9/02 CoCoRaHS 2 ENE Cumberland 3.53 753 AM 9/02 CoCoRaHS 3 NE Cumberland Hill 3.49 700 AM 9/02 CoCoRaHS north providence 3.37 645 AM 9/02 General Public 3 S Glocester 3.34 825 AM 9/02 AWS 3 N East Providence 3.16 700 AM 9/02 CoCoRaHS Cumberland 2.86 810 AM 9/02 CWOP 1 W East Providence 2.85 825 AM 9/02 AWS 1 NW Woonsocket 2.47 730 AM 9/02 HADS 2 N Providence 2.45 722 AM 9/02 AWS Greenville 2.29 815 AM 9/02 CWOP 1 S Manville 1.83 700 AM 9/02 CoCoRaHS ...Washington County... URI PECKHAM FARMS KI 9.83 805 AM 9/02 HADS URI PLAINS ROAD KING 9.55 805 AM 9/02 HADS 2 SW Kingston 6.55 700 AM 9/02 CoCoRaHS 3 NE Wakefield-Peace 6.52 700 AM 9/02 CoCoRaHS 3 N Narragansett 6.41 800 AM 9/02 CoCoRaHS NNW Wakefield-Peaced 6.39 700 AM 9/02 CoCoRaHS SW Kingston 6.36 700 AM 9/02 CoCoRaHS 1 ENE Wakefield 6.30 800 AM 9/02 CoCoRaHS SE Saunderstown 6.04 700 AM 9/02 CoCoRaHS SW Wakefield-Peaceda 5.85 700 AM 9/02 CoCoRaHS 4 S Exeter 5.84 700 AM 9/02 CoCoRaHS E Rockville 5.83 700 AM 9/02 CoCoRaHS Ninigret 5.75 732 AM 9/02 RAWS 3 WSW North Kingstow 5.63 800 AM 9/02 CoCoRaHS 4 WSW South Kingston 5.58 800 AM 9/02 CoCoRaHS North Kingstown 5.50 840 AM 9/02 Trained Spotter 2 NNE Wakefield-Peac 5.40 700 AM 9/02 CoCoRaHS N.Kingstown 5.39 805 AM 9/02 CWOP 8 NNE Kingston 5.37 700 AM 9/02 CoCoRaHS 1 E Charlestown 5.25 737 AM 9/02 CoCoRaHS 2 SSE Richmond 5.11 800 AM 9/02 CoCoRaHS Wickford 5.06 813 AM 9/02 CWOP Charlestown 5.04 856 AM 9/02 Trained Spotter 2 NE Hope Valley 4.98 800 AM 9/02 CoCoRaHS 5 NNE Charlestown 4.92 735 AM 9/02 CoCoRaHS Ashaway 4.84 820 AM 9/02 CWOP 8 S West Warwick 4.76 618 AM 9/02 CoCoRaHS 3 WSW Charlestown 4.74 700 AM 9/02 CoCoRaHS 4 NNE Richmond 4.55 600 AM 9/02 CoCoRaHS 5 NNE Richmond 4.55 700 AM 9/02 CoCoRaHS 2 NNW Westerly 4.44 800 AM 9/02 CoCoRaHS 1 WNW Westerly 4.19 700 AM 9/02 CoCoRaHS 2 ENE Charlestown 4.14 820 AM 9/02 AWS Hope Valley 4.07 815 AM 9/02 CWOP N Kingstown 4.03 816 AM 9/02 CWOP Westerly AP 3.87 753 AM 9/02 ASOS Narragansett 3.64 815 AM 9/02 CWOP 1 SE Charlestown 3.21 800 AM 9/02 CoCoRaHS Westerly 2.57 815 AM 9/02 CWOP Block Island Coop 2.50 800 AM 9/02 Co-Op Observer

