After a two-year pandemic hiatus, the capital city’s signature event, PVD Fest returned to Providence over the weekend of July 10-12.

The free festival features hundreds of artists on stages throughout downtown Providence. Celebrations continue Sunday from 12PM-6PM. Click here for a full schedule of events.

WUN photographer Rick Farrell stopped by Saturday and shares some photos below.

