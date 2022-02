It was a snowy Super Bowl Sunday across Rhode Island.

The National Weather Service and its team of trained weather spotters have recorded the following snowfall reports across Rhode Island.

This story will be updated as more data is reported.

PUBLIC INFORMATION STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE BOSTON/NORTON MA 939 AM EST MON FEB 14 2022 ...SNOWFALL REPORTS FROM FEB 13-14... LOCATION AMOUNT TIME/DATE PROVIDER

...BRISTOL COUNTY... 1 NW WARREN 7.0 IN 0550 AM 02/14 ...KENT COUNTY... 1 NNW WEST WARWICK 9.4 IN 0710 AM 02/14 1 NNW WEST WARWICK 9.0 IN 0500 AM 02/14 2 WSW WEST GREENWICH 9.0 IN 0639 AM 02/14 TF GREEN AP 7.2 IN 0700 AM 02/14 ASOS ...NEWPORT COUNTY... 1 NNW NEWPORT AP 7.0 IN 0548 AM 02/14 2 S TIVERTON 6.3 IN 0655 AM 02/14 ...PROVIDENCE COUNTY... 1 NNE NORTH SMITHFIELD 10.4 IN 0658 AM 02/14 2 ENE PROVIDENCE 10.1 IN 0709 AM 02/14 PROVIDENCE 10.1 IN 0716 AM 02/14 2 ENE BURRILLVILLE 10.0 IN 0653 AM 02/14 2 WSW SMITHFIELD 10.0 IN 0725 AM 02/14 1 N FOSTER 9.4 IN 0715 AM 02/14 PUBLIC 3 E CUMBERLAND 9.0 IN 0426 AM 02/14 ...WASHINGTON COUNTY... 1 W RICHMOND 8.0 IN 0448 AM 02/14 ...BRISTOL COUNTY... BARRINGTON 1.3 WNW 8.7 IN 0700 AM 02/14 COCORAHS 1 S BRISTOL 8.5 IN 0829 AM 02/14 BRISTOL 2.0 NNW 8.2 IN 0700 AM 02/14 COCORAHS 1 NW WARREN 7.0 IN 0550 AM 02/14 ...KENT COUNTY... WEST WARWICK 1.8 WNW 9.6 IN 0800 AM 02/14 COCORAHS 1 NNW WEST WARWICK 9.4 IN 0710 AM 02/14 EAST GREENWICH 2.8 NE 9.2 IN 0700 AM 02/14 COCORAHS 2 WSW WEST GREENWICH 9.0 IN 0639 AM 02/14 EAST GREENWICH 2.3 ESE 8.5 IN 0700 AM 02/14 COCORAHS COVENTRY 2 8.4 IN 0700 AM 02/14 COOP COVENTRY 2.5 NW 8.0 IN 0615 AM 02/14 COCORAHS 2 WSW WEST GREENWICH 8.0 IN 0831 AM 02/14 TF GREEN AP 7.2 IN 0700 AM 02/14 ASOS 6 WNW COVENTRY 7.0 IN 0837 AM 02/14 COVENTRY 6.2 IN 0800 AM 02/14 COCORAHS ...NEWPORT COUNTY... 1 SSW PORTSMOUTH 8.5 IN 0730 AM 02/14 1 NNW NEWPORT AP 7.0 IN 0548 AM 02/14 MIDDLETOWN 1.1 SW 7.0 IN 0700 AM 02/14 COCORAHS TIVERTON 4.4 SSE 6.4 IN 0645 AM 02/14 COCORAHS 2 S TIVERTON 6.3 IN 0655 AM 02/14 JAMESTOWN 0.3 SSE 6.3 IN 0700 AM 02/14 COCORAHS 2 NNW LITTLE COMPTON 6.0 IN 0700 AM 02/14 LITTLE COMPTON 0.6 E 4.2 IN 0700 AM 02/14 COCORAHS ...PROVIDENCE COUNTY... GREENVILLE 0.7 NNW 10.8 IN 0700 AM 02/14 COCORAHS CRANSTON 4.2 ENE 10.5 IN 0731 AM 02/14 COCORAHS 1 NNE NORTH SMITHFIELD 10.4 IN 0658 AM 02/14 NORTH SMITHFIELD 0.7 SE 10.4 IN 0700 AM 02/14 COCORAHS HARRISVILLE 1.2 SSE 10.4 IN 0700 AM 02/14 COCORAHS 2 ENE PROVIDENCE 10.1 IN 0709 AM 02/14 PROVIDENCE 10.1 IN 0716 AM 02/14 2 ENE BURRILLVILLE 10.0 IN 0653 AM 02/14 2 WSW SMITHFIELD 10.0 IN 0725 AM 02/14 NORTH SMITHFIELD 0.6 S 9.5 IN 0600 AM 02/14 COCORAHS 1 N FOSTER 9.4 IN 0715 AM 02/14 PUBLIC PROVIDENCE 2.7 NNE 9.3 IN 0705 AM 02/14 COCORAHS 1 W CENTRAL FALLS 9.3 IN 0921 AM 02/14 3 E CUMBERLAND 9.0 IN 0426 AM 02/14 CRANSTON 1.2 SSE 9.0 IN 0700 AM 02/14 COCORAHS PROVIDENCE 1.6 NNW 9.0 IN 0715 AM 02/14 COCORAHS LINCOLN 9.0 IN 0815 AM 02/14 TRAINED SPOTTER 1 NW PAWTUCKET 8.0 IN 0822 AM 02/14 ...WASHINGTON COUNTY... 2 SE EAST GREENWICH 8.1 IN 0808 AM 02/14 1 W RICHMOND 8.0 IN 0448 AM 02/14 1 ENE NARRAGANSETT 8.0 IN 0720 AM 02/14 4 S EAST GREENWICH 8.0 IN 0757 AM 02/14 SOUTH KINGSTOWN 8.0 IN 0815 AM 02/14 TRAINED SPOTTER KINGSTON 7.5 NNE 7.9 IN 0700 AM 02/14 COCORAHS 3 SSW EXETER 7.5 IN 0859 AM 02/14 2 SSE NORTH KINGSTOWN 7.2 IN 0732 AM 02/14 RICHMOND 4.6 NNE 7.0 IN 0700 AM 02/14 COCORAHS 4 W RICHMOND 7.0 IN 0730 AM 02/14 RICHMOND 2.4 SSE 7.0 IN 0800 AM 02/14 COCORAHS NARRAGANSETT 2.9 N 7.0 IN 0800 AM 02/14 COCORAHS 1 ENE CHARLESTOWN 6.7 IN 0733 AM 02/14 CHARLESTOWN 3.0 WSW 6.3 IN 0700 AM 02/14 COCORAHS WESTERLY 0.8 WNW 5.2 IN 0700 AM 02/14 COCORAHS