Coastal residents in eastern, northeastern, and southeastern Massachusetts and Rhode Island are being warned to prepare for minor flooding as a Coastal Flood Warning remains in effect until 2 PM EST today. The National Weather Service has predicted one to two feet of inundation above ground level in low-lying areas near shorelines and tidal waterways, with the combination of high tides and large swells resulting in washover onto coastal roadways. Road closures may occur around the time of high tide.

Minor coastal flooding is expected in a number of locations, including Revere and Winthrop in Massachusetts, Hull, Nantucket, Newport, Portsmouth, and Middletown in Rhode Island, and Provincetown and Truro in Massachusetts. In addition, minor flooding is expected in the lowest lying areas of the North Shore, from Marblehead to Newburyport.

Residents are being advised to take necessary precautions to protect flood-prone property, and to avoid driving around barricades or through water of unknown depth if travel is required.

Coastal Flood Warning

Coastal Hazard Message National Weather Service Boston/Norton MA 338 AM EST Fri Dec 23 2022 MAZ007-015-016-019>024-RIZ002-004>008-231900- /O.CON.KBOX.CF.W.0003.221223T1000Z-221223T1900Z/ Eastern Essex MA-Suffolk MA-Eastern Norfolk MA- Eastern Plymouth MA-Southern Bristol MA-Southern Plymouth MA- Barnstable MA-Dukes MA-Nantucket MA-Southeast Providence RI- Eastern Kent RI-Bristol RI-Washington RI-Newport RI- Block Island RI- 338 AM EST Fri Dec 23 2022 ...COASTAL FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 2 PM EST THIS AFTERNOON... * WHAT...One to two feet of inundation above ground level expected in low-lying areas near shorelines and tidal waterways (4.1 to 13.6 feet Mean Lower Low Water). * WHERE...Portions of eastern, northeastern and southeastern Massachusetts and Rhode Island. * WHEN...Until 2 PM EST this afternoon. * IMPACTS...Minor flooding of low-lying coastal locations is expected from Revere and Winthrop southward through Hull. The combination of high tides and large swells will result in washover onto coastal roadways and some road closures may occur around the time of high tide. Coastal flooding is expected along the North Shore from Marblehead northward along the coast to Newburyport. The combination of high tides and large swells will result in flooding of some immediate coastal roads and some road closures are anticipated. Minor coastal flooding begins on Easy Street in Nantucket. Minor coastal flooding is expected in the lowest lying areas Newport, Portsmouth and Middletown. A few immediate coastal roads briefly flood due to wave action. Minor coastal flooding occurs in the Common Fence Point area of Newport. A few parking lots adjacent to beaches are flooded in Newport. Expect minor coastal flooding of some low-lying roadways. Minor coastal flooding occurs in Provincetown, in the vicinity of Race Point Road and Provincetown Airport. In Truro backwater flooding occurs along the Pamet River. Minor coastal flooding is expected in the area including Wings Neck. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... Take the necessary actions to protect flood-prone property. If travel is required, do not drive around barricades or through water of unknown depth. && && Time of high total tides are approximate to the nearest hour. Narragansett Bay at Fox Point MLLW Categories - Minor 7.0 ft, Moderate 9.0 ft, Major 10.5 ft MHHW Categories - Minor 2.3 ft, Moderate 4.3 ft, Major 5.8 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 23/07 AM 8.1/ 8.6 3.4/ 3.9 2.5/ 3.0 4 Minor 23/08 PM 4.9/ 5.4 0.2/ 0.7 0.2/ 0.8 4 None 24/09 AM 5.0/ 5.5 0.2/ 0.8 -0.5/ 0.0 3 None 24/09 PM 3.6/ 4.1 -1.1/-0.7 -1.1/-0.7 2-3 None 25/09 AM 5.0/ 5.5 0.2/ 0.8 -0.7/-0.2 2 None 25/10 PM 4.0/ 4.5 -0.7/-0.2 -0.7/-0.2 1 None Narragansett Bay at Conimicut Point MLLW Categories - Minor 7.0 ft, Moderate 8.5 ft, Major 10.0 ft MHHW Categories - Minor 2.4 ft, Moderate 3.9 ft, Major 5.4 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 23/07 AM 7.6/ 8.1 3.0/ 3.5 2.2/ 2.7 4 Minor 23/08 PM 4.5/ 5.0 -0.2/ 0.3 -0.2/ 0.3 4 None 24/09 AM 4.7/ 5.2 0.1/ 0.6 -0.7/-0.2 3-4 None 24/09 PM 3.4/ 3.9 -1.3/-0.8 -1.3/-0.8 2-3 None 25/09 AM 4.6/ 5.1 0.0/ 0.5 -0.9/-0.4 2-3 None 25/10 PM 3.9/ 4.4 -0.8/-0.2 -0.8/-0.2 1-2 None Mount Hope Bay near Bristol Point RI MLLW Categories - Minor 7.0 ft, Moderate 9.5 ft, Major 12.0 ft MHHW Categories - Minor 2.5 ft, Moderate 5.0 ft, Major 7.5 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 23/07 AM 7.3/ 7.8 2.7/ 3.2 2.1/ 2.6 4 Minor 23/08 PM 4.0/ 4.5 -0.6/-0.1 -0.2/ 0.3 4 None 24/08 AM 4.4/ 4.9 -0.2/ 0.3 -0.9/-0.4 4 None 24/09 PM 2.8/ 3.4 -1.7/-1.2 -1.3/-0.8 3 None 25/09 AM 4.4/ 4.9 -0.2/ 0.3 -0.8/-0.2 3 None 25/10 PM 3.4/ 3.9 -1.1/-0.7 -0.8/-0.2 2 None Narragansett Bay at Quonset Point MLLW Categories - Minor 6.0 ft, Moderate 7.5 ft, Major 9.5 ft MHHW Categories - Minor 1.9 ft, Moderate 3.4 ft, Major 5.4 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 23/07 AM 6.8/ 7.3 2.7/ 3.2 2.0/ 2.5 4 Minor 23/08 PM 3.9/ 4.4 -0.2/ 0.2 -0.2/ 0.3 4 None 24/08 AM 4.0/ 4.5 -0.2/ 0.3 -1.0/-0.5 4 None 24/09 PM 2.8/ 3.4 -1.3/-0.8 -1.3/-0.8 3-4 None 25/09 AM 4.0/ 4.5 -0.2/ 0.3 -0.9/-0.4 3 None 25/10 PM 3.4/ 3.9 -0.8/-0.2 -0.8/-0.2 2 None Westerly RI at Watch Hill MLLW Categories - Minor 5.0 ft, Moderate 8.0 ft, Major 9.5 ft MHHW Categories - Minor 1.9 ft, Moderate 4.9 ft, Major 6.4 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 23/08 AM 5.6/ 6.1 2.5/ 3.0 2.2/ 2.7 10 Minor 23/07 PM 2.2/ 2.7 -1.0/-0.5 0.1/ 0.6 8-11 None 24/09 AM 2.5/ 3.0 -0.7/-0.2 -1.0/-0.5 9-10 None 24/09 PM 1.5/ 2.0 -1.7/-1.2 -1.3/-0.8 8 None 25/10 AM 2.5/ 3.0 -0.7/-0.2 -0.9/-0.4 7-8 None 25/10 PM 1.9/ 2.3 -1.3/-0.8 -0.9/-0.4 5-6 None Gloucester Harbor MLLW Categories - Minor 11.5 ft, Moderate 13.0 ft, Major 15.0 ft MHHW Categories - Minor 2.0 ft, Moderate 3.5 ft, Major 5.5 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 23/11 AM 12.6/13.1 3.1/ 3.6 1.6/ 2.0 14 Moderate 23/11 PM 9.1/ 9.6 -0.5/ 0.0 -0.3/ 0.2 8-9 None 24/11 AM 10.6/11.1 1.1/ 1.6 -0.8/-0.2 6-7 None 25/12 AM 8.9/ 9.4 -0.7/-0.2 -0.7/-0.2 5-6 None 25/12 PM 10.6/11.1 1.1/ 1.6 -0.8/-0.2 5 None 26/01 AM 8.8/ 9.3 -0.8/-0.2 -0.8/-0.2 4 None Merrimack River near Newburyport MA MLLW Categories - Minor 11.0 ft, Moderate 12.0 ft, Major 13.5 ft MHHW Categories - Minor 1.5 ft, Moderate 2.5 ft, Major 4.0 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 23/11 AM 11.4/11.9 1.9/ 2.3 1.7/ 2.2 12-14 Minor 23/11 PM 7.7/ 8.2 -1.9/-1.4 -0.3/ 0.2 8-10 None 24/12 PM 9.2/ 9.7 -0.3/ 0.2 -0.8/-0.2 6 None 25/12 AM 7.6/ 8.1 -2.0/-1.5 -0.7/-0.2 5 None 25/01 PM 9.3/ 9.8 -0.2/ 0.2 -0.8/-0.2 4 None 26/01 AM 7.6/ 8.1 -2.0/-1.5 -0.8/-0.2 3-4 None Newport Harbor MLLW Categories - Minor 6.0 ft, Moderate 7.5 ft, Major 9.0 ft MHHW Categories - Minor 1.9 ft, Moderate 3.4 ft, Major 4.9 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 23/07 AM 6.6/ 7.1 2.5/ 3.0 2.0/ 2.5 9-11 Minor 23/07 PM 3.6/ 4.1 -0.6/-0.1 0.0/ 0.5 8-11 None 24/08 AM 3.7/ 4.2 -0.3/ 0.2 -0.9/-0.4 9-10 None 24/09 PM 2.7/ 3.2 -1.5/-1.0 -1.1/-0.7 8-9 None 25/09 AM 3.7/ 4.2 -0.3/ 0.2 -0.9/-0.4 7 None 25/09 PM 3.1/ 3.6 -1.1/-0.6 -0.8/-0.2 6 None Newport South Coast Beaches MLLW Categories - Minor 6.0 ft, Moderate 7.5 ft, Major 9.0 ft MHHW Categories - Minor 2.5 ft, Moderate 4.0 ft, Major 5.5 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 23/07 AM 6.1/ 6.6 2.6/ 3.1 1.9/ 2.3 10-12 Minor 23/07 PM 3.2/ 3.7 -0.2/ 0.2 0.0/ 0.5 10-12 None 24/08 AM 3.4/ 3.9 -0.2/ 0.3 -0.9/-0.4 10-11 None 24/08 PM 2.3/ 2.8 -1.1/-0.7 -1.1/-0.7 9 None 25/09 AM 3.4/ 3.9 -0.2/ 0.3 -0.9/-0.4 8 None 25/09 PM 2.7/ 3.2 -0.9/-0.4 -0.9/-0.4 6-7 None Block Island at Old Harbor MLLW Categories - Minor 6.0 ft, Moderate 7.5 ft, Major 9.0 ft MHHW Categories - Minor 2.7 ft, Moderate 4.2 ft, Major 5.7 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 23/07 AM 5.5/ 6.0 2.2/ 2.7 1.9/ 2.3 12-13 None 23/07 PM 2.7/ 3.2 -0.7/-0.2 0.0/ 0.5 14 None 24/08 AM 2.7/ 3.2 -0.7/-0.2 -1.1/-0.6 11-12 None 24/08 PM 1.6/ 2.0 -1.8/-1.3 -1.3/-0.8 9-10 None 25/09 AM 2.7/ 3.2 -0.6/-0.1 -0.9/-0.4 8-9 None 25/09 PM 2.0/ 2.5 -1.4/-0.9 -0.9/-0.4 7 None Boston Harbor MLLW Categories - Minor 12.5 ft, Moderate 14.0 ft, Major 15.0 ft MHHW Categories - Minor 2.4 ft, Moderate 3.9 ft, Major 4.9 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 23/11 AM 13.4/13.9 3.2/ 3.7 1.8/ 2.2 2 Minor 23/11 PM 9.4/ 9.9 -0.8/-0.2 -0.5/ 0.0 2 None 24/11 AM 11.2/11.7 1.1/ 1.6 -0.7/-0.2 2 None 25/12 AM 9.3/ 9.8 -0.9/-0.4 -0.7/-0.2 2 None 25/12 PM 11.2/11.7 1.1/ 1.6 -0.7/-0.2 2 None 26/01 AM 9.3/ 9.8 -0.9/-0.4 -0.7/-0.2 2 None Revere MLLW Categories - Minor 12.5 ft, Moderate 14.5 ft, Major 16.0 ft MHHW Categories - Minor 2.6 ft, Moderate 4.6 ft, Major 6.1 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 23/11 AM 13.3/13.8 3.4/ 3.9 1.8/ 2.2 2 Minor 23/11 PM 9.4/ 9.9 -0.6/-0.1 -0.5/ 0.0 2 None 24/11 AM 11.2/11.7 1.3/ 1.8 -0.7/-0.2 2 None 25/12 AM 9.4/ 9.9 -0.6/-0.1 -0.6/-0.1 2 None 25/12 PM 11.3/11.8 1.4/ 1.9 -0.7/-0.2 2 None 26/01 AM 9.3/ 9.8 -0.7/-0.2 -0.7/-0.2 2 None Scituate MA MLLW Categories - Minor 11.5 ft, Moderate 13.5 ft, Major 15.5 ft MHHW Categories - Minor 1.8 ft, Moderate 3.8 ft, Major 5.8 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 23/11 AM 12.5/13.0 2.7/ 3.2 1.5/ 2.0 11-12 Minor 23/11 PM 8.8/ 9.3 -1.0/-0.5 -0.5/ 0.0 6-8 None 24/11 AM 10.5/11.0 0.8/ 1.3 -0.8/-0.2 4-5 None 25/12 AM 8.8/ 9.3 -1.0/-0.5 -0.7/-0.2 4 None 25/12 PM 10.7/11.2 1.0/ 1.5 -0.7/-0.2 3 None 26/01 AM 8.8/ 9.3 -1.0/-0.5 -0.8/-0.2 3 None Mount Hope Bay near Fall River MA MLLW Categories - Minor 7.0 ft, Moderate 9.5 ft, Major 12.0 ft MHHW Categories - Minor 2.3 ft, Moderate 4.8 ft, Major 7.3 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 23/08 AM 7.8/ 8.3 3.1/ 3.6 2.2/ 2.7 4 Minor 23/08 PM 5.1/ 5.6 0.4/ 0.9 0.2/ 0.8 4 None 24/09 AM 5.0/ 5.5 0.2/ 0.8 -0.6/-0.1 4 None 24/09 PM 3.7/ 4.2 -1.1/-0.6 -1.1/-0.7 2-3 None 25/09 AM 5.1/ 5.6 0.4/ 0.9 -0.7/-0.2 2-3 None 25/10 PM 4.2/ 4.7 -0.6/-0.1 -0.7/-0.2 1-2 None New Bedford Hurricane Barrier MLLW Categories - Minor 6.0 ft, Moderate 7.5 ft, Major 9.5 ft MHHW Categories - Minor 2.1 ft, Moderate 3.6 ft, Major 5.6 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 23/07 AM 6.7/ 7.2 2.7/ 3.2 2.1/ 2.6 9-10 Minor 23/08 PM 4.0/ 4.5 0.1/ 0.6 0.4/ 0.9 6 None 24/08 AM 4.2/ 4.7 0.2/ 0.8 -0.5/ 0.0 5 None 24/09 PM 2.7/ 3.2 -1.1/-0.7 -1.0/-0.5 4 None 25/09 AM 3.9/ 4.4 0.0/ 0.5 -0.7/-0.2 4 None 25/10 PM 3.1/ 3.6 -0.9/-0.4 -0.8/-0.2 2 None Westport MLLW Categories - Minor 6.0 ft, Moderate 8.0 ft, Major 10.0 ft MHHW Categories - Minor 2.5 ft, Moderate 4.5 ft, Major 6.5 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 23/08 AM 6.0/ 6.5 2.5/ 3.0 2.0/ 2.5 10-11 Minor 23/08 PM 3.5/ 4.0 0.0/ 0.5 0.1/ 0.6 9-13 None 24/09 AM 3.5/ 4.0 0.0/ 0.5 -0.6/-0.1 10-11 None 24/09 PM 2.3/ 2.8 -1.1/-0.7 -1.1/-0.6 8-9 None 25/09 AM 3.2/ 3.7 -0.3/ 0.2 -0.8/-0.2 8 None 25/10 PM 2.3/ 2.8 -1.1/-0.7 -0.9/-0.4 5-6 None Buzzards Bay at Mattapoisett MLLW Categories - Minor 8.5 ft, Moderate 10.0 ft, Major 12.0 ft MHHW Categories - Minor 4.4 ft, Moderate 5.9 ft, Major 7.9 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 23/07 AM 6.9/ 7.4 2.7/ 3.2 1.8/ 2.2 9-10 None 23/08 PM 4.5/ 5.0 0.4/ 0.9 0.4/ 0.9 6-10 None 24/08 AM 4.7/ 5.2 0.6/ 1.1 -0.5/ 0.0 8-9 None 24/09 PM 3.2/ 3.7 -1.0/-0.5 -1.0/-0.5 7 None 25/09 AM 4.4/ 4.9 0.2/ 0.8 -0.7/-0.2 6-7 None 25/10 PM 3.4/ 3.9 -0.8/-0.2 -0.8/-0.2 4-5 None Buzzards Bay at Woods Hole MLLW Categories - Minor 5.5 ft, Moderate 7.0 ft, Major 8.5 ft MHHW Categories - Minor 3.5 ft, Moderate 5.0 ft, Major 6.5 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 23/07 AM 4.7/ 5.2 2.7/ 3.2 1.9/ 2.3 8-10 None 23/08 PM 2.3/ 2.8 0.4/ 0.9 0.0/ 0.5 8-11 None 24/08 AM 2.3/ 2.8 0.4/ 0.9 -0.7/-0.2 9-10 None 24/09 PM 1.4/ 1.9 -0.7/-0.2 -1.1/-0.6 8 None 25/10 AM 2.2/ 2.7 0.2/ 0.8 -0.7/-0.2 7 None 25/10 PM 1.6/ 2.0 -0.5/ 0.0 -0.9/-0.4 5-6 None Chatham MA - East Coast MLLW Categories - Minor 9.0 ft, Moderate 11.5 ft, Major 13.0 ft MHHW Categories - Minor 1.3 ft, Moderate 3.8 ft, Major 5.3 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 23/11 AM 6.7/ 7.2 -1.1/-0.6 0.9/ 1.4 10-11 None 24/12 AM 3.7/ 4.2 -4.0/-3.5 -0.8/-0.2 11 None 24/12 PM 4.9/ 5.4 -2.8/-2.3 -1.1/-0.6 9 None 25/01 AM 3.7/ 4.2 -4.0/-3.5 -0.8/-0.2 7-8 None 25/01 PM 5.1/ 5.6 -2.7/-2.2 -0.9/-0.4 6-7 None Chatham - South side MLLW Categories - Minor 9.0 ft, Moderate 10.5 ft, Major 11.5 ft MHHW Categories - Minor 4.5 ft, Moderate 6.0 ft, Major 7.0 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 23/11 AM 6.4/ 6.9 1.9/ 2.3 1.5/ 2.0 9-10 None 24/12 AM 3.2/ 3.7 -1.3/-0.8 -0.2/ 0.2 8-9 None 24/12 PM 4.6/ 5.1 0.1/ 0.6 -0.5/ 0.0 7 None 25/01 AM 3.1/ 3.6 -1.5/-1.0 -0.6/-0.1 6 None 25/01 PM 4.5/ 5.0 0.0/ 0.5 -0.6/-0.1 5-6 None Provincetown Harbor MLLW Categories - Minor 13.0 ft, Moderate 14.0 ft, Major 15.0 ft MHHW Categories - Minor 2.9 ft, Moderate 3.9 ft, Major 4.9 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 23/11 AM 12.9/13.4 2.7/ 3.2 1.4/ 1.9 11 Minor 23/11 PM 9.8/10.3 -0.3/ 0.2 0.1/ 0.6 7-8 None 24/11 AM 11.2/11.7 1.1/ 1.6 -0.5/ 0.0 6 None 25/12 AM 9.4/ 9.9 -0.8/-0.2 -0.5/ 0.0 5 None 25/12 PM 11.2/11.7 1.1/ 1.6 -0.5/ 0.0 4 None 26/01 AM 9.5/10.0 -0.7/-0.2 -0.5/ 0.0 3-4 None Dennis - Sesuit Harbor MLLW Categories - Minor 13.0 ft, Moderate 14.5 ft, Major 16.0 ft MHHW Categories - Minor 2.5 ft, Moderate 4.0 ft, Major 5.5 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 23/11 AM 12.9/13.4 2.3/ 2.8 1.1/ 1.6 8-9 Minor 23/11 PM 10.2/10.7 -0.3/ 0.2 0.1/ 0.6 7-9 None 24/12 PM 11.6/12.1 1.1/ 1.6 -0.6/-0.1 7 None 25/12 AM 10.1/10.6 -0.5/ 0.0 -0.2/ 0.2 6 None 25/12 PM 11.8/12.3 1.3/ 1.8 -0.5/ 0.0 5-6 None 26/01 AM 10.1/10.6 -0.5/ 0.0 -0.3/ 0.2 4 None Sandwich Harbor MLLW Categories - Minor 12.0 ft, Moderate 14.0 ft, Major 15.0 ft MHHW Categories - Minor 1.7 ft, Moderate 3.7 ft, Major 4.7 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 23/11 AM 11.6/12.1 1.3/ 1.8 1.3/ 1.8 9-10 Minor 23/11 PM 8.3/ 8.8 -2.0/-1.6 -0.5/ 0.0 7-10 None 24/11 AM 9.6/10.1 -0.8/-0.2 -1.0/-0.5 7-8 None 25/12 AM 8.2/ 8.7 -2.2/-1.7 -0.8/-0.2 6 None 25/12 PM 9.8/10.3 -0.6/-0.1 -0.9/-0.4 6 None 26/01 AM 8.1/ 8.6 -2.2/-1.8 -0.9/-0.4 4-5 None Wings Neck MLLW Categories - Minor 6.5 ft, Moderate 9.0 ft, Major 11.5 ft MHHW Categories - Minor 2.1 ft, Moderate 4.6 ft, Major 7.1 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 23/07 AM 6.5/ 7.0 2.1/ 2.6 1.4/ 1.9 8-9 Minor 23/08 PM 4.7/ 5.2 0.2/ 0.8 0.6/ 1.1 5-10 None 24/08 AM 4.6/ 5.1 0.2/ 0.7 -0.6/-0.1 8-10 None 24/09 PM 3.1/ 3.6 -1.4/-0.9 -1.1/-0.7 7-8 None 25/09 AM 4.0/ 4.5 -0.3/ 0.2 -1.0/-0.5 7 None 25/10 PM 3.2/ 3.7 -1.3/-0.8 -1.1/-0.6 5-6 None Vineyard Haven MLLW Categories - Minor 5.0 ft, Moderate 6.5 ft, Major 8.5 ft MHHW Categories - Minor 3.0 ft, Moderate 4.5 ft, Major 6.5 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 23/11 AM 3.9/ 4.4 1.9/ 2.3 1.9/ 2.3 9 None 23/10 PM 1.2/ 1.7 -0.9/-0.4 -0.2/ 0.3 8-11 None 24/11 AM 1.2/ 1.7 -0.9/-0.4 -0.8/-0.2 8-9 None 25/01 AM 0.8/ 1.3 -1.3/-0.8 -1.0/-0.5 7-8 None 25/01 PM 1.3/ 1.8 -0.8/-0.2 -0.8/-0.2 7 None 26/01 AM 0.8/ 1.3 -1.3/-0.8 -1.0/-0.5 5 None Nantucket Harbor MLLW Categories - Minor 5.0 ft, Moderate 6.5 ft, Major 8.0 ft MHHW Categories - Minor 1.4 ft, Moderate 2.9 ft, Major 4.4 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 23/11 AM 5.2/ 5.7 1.6/ 2.0 1.2/ 1.7 11 Minor 24/12 AM 2.5/ 3.0 -1.1/-0.7 -0.3/ 0.2 12 None 24/12 PM 3.5/ 4.0 -0.2/ 0.3 -0.6/-0.1 10 None 25/01 AM 2.2/ 2.7 -1.4/-0.9 -0.6/-0.1 9 None 25/01 PM 3.6/ 4.1 0.0/ 0.5 -0.5/ 0.0 8 None && $$

Hazardous Weather Outlook

Hazardous Weather Outlook National Weather Service Boston/Norton MA 408 AM EST Fri Dec 23 2022 MAZ007-015-016-019>024-RIZ002-004>008-240915- Eastern Essex MA-Suffolk MA-Eastern Norfolk MA-Eastern Plymouth MA- Southern Bristol MA-Southern Plymouth MA-Barnstable MA-Dukes MA- Nantucket MA-Southeast Providence RI-Eastern Kent RI-Bristol RI- Washington RI-Newport RI-Block Island RI- 408 AM EST Fri Dec 23 2022 ...HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL 7 AM EST SATURDAY... ...COASTAL FLOOD WARNING IN EFFECT UNTIL 2 PM EST THIS AFTERNOON... This Hazardous Weather Outlook is for eastern Massachusetts, northeastern Massachusetts, southeastern Massachusetts, northern Rhode Island and southern Rhode Island. .DAY ONE...Today and tonight. Please listen to NOAA Weather Radio or go to weather.gov on the Internet for more information about the following hazards. High Wind Warning. Coastal Flood Warning. .DAYS TWO THROUGH SEVEN...Saturday through Thursday. Please listen to NOAA Weather Radio or go to weather.gov on the Internet for more information about the following hazards. High Wind Warning. .SPOTTER INFORMATION STATEMENT... Spotter activation is not expected at this time. $$

High Wind Warning

URGENT - WEATHER MESSAGE National Weather Service Boston/Norton MA 330 AM EST Fri Dec 23 2022 MAZ005>007-013>024-RIZ001>008-232130- /O.CON.KBOX.HW.W.0005.000000T0000Z-221224T1200Z/ Central Middlesex MA-Western Essex MA-Eastern Essex MA- Western Norfolk MA-Southeast Middlesex MA-Suffolk MA- Eastern Norfolk MA-Northern Bristol MA-Western Plymouth MA- Eastern Plymouth MA-Southern Bristol MA-Southern Plymouth MA- Barnstable MA-Dukes MA-Nantucket MA-Northwest Providence RI- Southeast Providence RI-Western Kent RI-Eastern Kent RI- Bristol RI-Washington RI-Newport RI-Block Island RI- Including the cities of Framingham, Lowell, Lawrence, Gloucester, Foxborough, Norwood, Cambridge, Boston, Quincy, Taunton, Brockton, Plymouth, Fall River, New Bedford, Mattapoisett, Chatham, Falmouth, Provincetown, Vineyard Haven, Nantucket, Foster, Smithfield, Providence, Coventry, West Greenwich, East Greenwich, Warwick, West Warwick, Bristol, Narragansett, Westerly, Newport, and New Shoreham 330 AM EST Fri Dec 23 2022 ...HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 AM EST SATURDAY... * WHAT...South winds 20 to 30 mph with gusts up to 60 mph. Isolated gusts up to 65 mph this morning along the coast. * WHERE...Portions of eastern, northeastern and southeastern Massachusetts and Rhode Island. * WHEN...Until 7 AM EST Saturday. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. && $$