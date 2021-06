Info provided by Newport Public Schools

The City of Newport is excited to celebrate the arrival of the summer! With summer right around the corner, it’s time to think about keeping our children healthy while school is out. The City of Newport provides free meals to children during the summer.

This summer, meals will be served at the following locations, dates and times. There are no income requirements or registration. Any child under age 18 may come to eat. For more information, contact Cindy King at (401) 842-1911.

Each year, the US Department of Agriculture partners with local organizations like Newport Public Schools to provide free meals to children when school is out for the summer. For more information on summer feeding sites near you, including locations and serving times around the state, contact the United Way by calling 211.

Newport Public Schools will be serving summer lunch from June 28-September 3, 2021

Lunch will be served Monday through Friday.

The following is a list of open sites and anticipated mealtimes.

There will be no service on July 5th, 2021

Ocean’s Way Condos, 70 Carrol Avenue June 28 – September 3 10:15 – 10:30 am

Vernon Park, Vernon Avenue June 28 – August 20 11:30 am – 12:00 pm

Miantonomi Park, Hillside Avenue June 28 – September 3 12:00 – 12:15 pm

Florence Gray Center, 1 York Street June 28 – September 3 12:30 – 12:45 pm

Festival Field Apartments, Girard Avenue June 28 – September 3 1:00 – 1:15 pm

The following is a list of enrolled sites and anticipated mealtimes.

NFCOZ Summer Learning Academy

35 Dexter Street July 6 – August 13 (M-Fr) 8:30 am Breakfast / Lunch 11:30 am

Pell School ESY, 35 Dexter Street July 6 – August 5(M-Th) 8:30 am Breakfast / Snack 10:00 am

YMCA, 792 Valley Road, Middletown June 28 – September 3 8:15 am Breakfast /Lunch 12:00 pm

Bike Newport @ Big Blue Barn Hillside Ave July 6 – August 13 8:45 am Breakfast / Lunch 12:30 pm

Team Fame, 5 Memorial Blvd, Newport June 28 – August 19* 9:00 am Breakfast / Lunch 4:00 pm

*No Program July 12-16

# # #

Programa de comidas de verano de las escuelas públicas de Newport

Almuerzo de lunes a viernes del 28 de junio al 3 de septiembre de 2021

¡La ciudad de Newport se complace en celebrar la llegada del verano! Con el verano acercándose, es hora de pensar en mantener a nuestros niños saludables mientras no hay clases. La ciudad de Newport ofrece comidas gratuitas a los niños durante el verano.

Este verano, las comidas se servirán en los siguientes lugares, fechas y horarios. No hay requisitos de ingresos ni registro. Cualquier niño menor de 18 años puede venir a comer. Para obtener más información, comuníquese con Cindy King al (401) 842-1911.

Cada año, el Departamento de Agricultura de EE. UU. Se asocia con organizaciones locales como las Escuelas Públicas de Newport para proporcionar comidas gratuitas a los niños cuando no hay clases durante el verano. Para obtener más información sobre los sitios de alimentación de verano cerca de usted, incluidos los lugares y los horarios de servicio en todo el estado, comuníquese con United Way llamando al 211.

Las Escuelas Públicas de Newport servirán almuerzos de verano del 28 de junio al 3 de septiembre de 2021

El almuerzo se servirá de lunes a viernes.

La siguiente es una lista de sitios abiertos y horarios de comida anticipados.

No habrá servicio el 5 de julio de 2021

Condominios Ocean’s Way, 70 Carrol Avenue 28 de junio – 3 de septiembre 10:15 – 10:30 am

Vernon Park, Vernon Avenue 28 de junio – 20 de agosto 11:30 am – 12:00 pm

Parque Miantonomi, Hillside Avenue 28 de junio – 3 de septiembre 12:00 – 12:15 pm

Florence Gray Center, 1 York Street 28 de junio – 3 de septiembre 12:30 – 12:45 pm

Festival Field Apartments, Girard Avenue 28 de junio – 3 de septiembre 1:00 – 1:15 pm

La siguiente es una lista de los sitios inscritos y las horas de comida previstas.

Academia de aprendizaje de verano NFCOZ

35 Dexter Street 6 de julio – 13 de agosto (lunes a viernes) 8:30 am Desayuno / almuerzo 11:30 am

Escuela Pell ESY, 35 Dexter St 6 de julio – 5 de agosto (lunes a jueves) 8:30 am Desayuno / merienda 10:00 am

YMCA, 792 Valley Road 28 de junio – 3 de septiembre 8:15 am Desayuno / almuerzo 12:00 pm

Bike Newport @ Big Blue Barn

Hillside Ave 6 de julio – 13 de agosto 8:45 am Desayuno / almuerzo 12:30 pm

Team Fame, 5 Memorial Blvd 28 de junio – 19 de agosto * 9:00 am Desayuno / Almuerzo 4:00 pm

* No hay programa del 12 al 16 de julio