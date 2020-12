Rhode Island snowfall totals: See how much snow fell around the state

Wondering how much snow fell in your neighborhood?

The National Weather Service has a list of unofficial observations that were taken during the past seven hours from weather spotters and media reports.

RHODE ISLAND ...Bristol County... Barrington 7.0 928 AM 12/17 Broadcast Media 2 NNW Bristol 6.6 700 AM 12/17 CoCoRaHS 1 WNW Barrington 6.0 730 AM 12/17 CoCoRaHS Bristol 5.7 618 AM 12/17 Ham Radio ...Kent County... Coventry 12.0 1115 AM 12/17 NONE West Warwick 10.3 944 AM 12/17 Public Greene 9.0 1000 AM 12/17 NONE Warwick 8.0 1058 AM 12/17 Ham Radio Coventry 2 8.0 700 AM 12/17 Co-Op Observer 2 WNW West Warwick 7.5 800 AM 12/17 CoCoRaHS 1 ENE Warwick 6.7 700 AM 12/17 CoCoRaHS 2 ESE East Greenwich 6.5 700 AM 12/17 CoCoRaHS 2 NE East Greenwich 6.0 700 AM 12/17 CoCoRaHS TF Green AP 5.9 655 AM 12/17 Airport ...Newport County... 4 SSE Tiverton 7.6 1054 AM 12/17 CoCoRaHS 1 SSW Tiverton 7.5 700 AM 12/17 CoCoRaHS 2 NW Little Compton 6.5 730 AM 12/17 CoCoRaHS 1 S Portsmouth 6.5 600 AM 12/17 CoCoRaHS Little Compton 6.5 829 AM 12/17 Trained Spotter 2 S Portsmouth 6.5 700 AM 12/17 CoCoRaHS 1 E Little Compton 5.7 700 AM 12/17 CoCoRaHS SSE Jamestown 3.4 700 AM 12/17 CoCoRaHS Newport 2.2 1158 PM 12/16 Ham Radio 4 S Tiverton 0.5 800 AM 12/17 CoCoRaHS ...Providence County... Chepachet 12.5 938 AM 12/17 Ham Radio Burrillville 12.0 939 AM 12/17 General Public Cumberland 11.5 1035 AM 12/17 NWS Employee North Smithfield 11.1 825 AM 12/17 Ham Radio 1 SSE Harrisville 10.5 700 AM 12/17 CoCoRaHS Scituate 10.1 1012 AM 12/17 Broadcast Media Cranston 10.0 744 AM 12/17 General Public 1 NNW Greenville 10.0 700 AM 12/17 CoCoRaHS North Providence 10.0 1000 AM 12/17 NONE Woonsocket 9.6 800 AM 12/17 Co-Op Observer 1 SE North Smithfiel 9.6 700 AM 12/17 CoCoRaHS Pawtucket 9.5 1016 AM 12/17 Trained Spotter Greenville 9.5 922 AM 12/17 Ham Radio Glocester 9.5 739 AM 12/17 Trained Spotter 1 S North Smithfield 9.1 600 AM 12/17 CoCoRaHS 2 NNW Providence 9.0 715 AM 12/17 CoCoRaHS 4 ENE Cranston 7.8 839 AM 12/17 CoCoRaHS 2 N Providence 7.6 700 AM 12/17 CoCoRaHS 3 NE Cumberland Hill 7.5 715 AM 12/17 CoCoRaHS 3 NNE Providence 7.1 720 AM 12/17 CoCoRaHS 1 SE Riverside 6.1 717 AM 12/17 CoCoRaHS 1 N Cranston 5.5 800 AM 12/17 CoCoRaHS Providence 5.0 302 AM 12/17 Ham Radio North Foster 1.6 1100 PM 12/16 Co-Op Observer ...Washington County... Hope valley 10.5 958 AM 12/17 Trained Spotter 5 NNE Richmond 9.5 600 AM 12/17 CoCoRaHS Exeter 9.1 948 AM 12/17 Trained Spotter Westerly 9.0 1106 AM 12/17 Ham Radio SW Kingston 8.0 700 AM 12/17 CoCoRaHS 3 WSW Charlestown 7.8 800 AM 12/17 CoCoRaHS 2 SSE Richmond 7.7 800 AM 12/17 CoCoRaHS 1 WNW Westerly 7.6 700 AM 12/17 CoCoRaHS 3 N Narragansett 7.5 724 AM 12/17 CoCoRaHS 2 NNW Westerly 7.5 800 AM 12/17 CoCoRaHS 3 E Westerly 7.0 715 AM 12/17 CoCoRaHS 1 ENE Wakefield 7.0 930 AM 12/17 CoCoRaHS Saunderstown 7.0 1143 AM 12/17 General Public 3 NE Wakefield-Peace 6.7 700 AM 12/17 CoCoRaHS 1 E Charlestown 5.8 633 AM 12/17 CoCoRaHS 2 SW Kingston 4.9 700 AM 12/17 CoCoRaHS 5 NNE Charlestown 4.5 740 AM 12/17 CoCoRaHS North Kingstown 4.0 1200 AM 12/17 Spotter ID: 10-400 Block Island Coop 1.2 800 AM 12/17 Co-Op Observer

