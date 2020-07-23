Governor Gina M. Raimondo yesterday signed sixteen bills into law. The bills came to her after the General Assembly approved them in both chambers.
Below is the list of bills signed by Governor Raimondo today.
|Bill #
|Title
|Date Signed
|S2154 SUB A as amended
|AN ACT RELATING TO CRIMINAL OFFENSES — WEAPONS–THE JULIE LYNN CARDINAL ACT
|7/22/20
|S2302 SUB A
|AN ACT RELATING TO TOWNS AND CITIES — CANCER BENEFITS FOR FIREFIGHTERS
|7/22/20
|S2572
|AN ACT RELATING TO HEALTH AND SAFETY — THE HOSPITAL CONVERSIONS
|7/22/20
|S2598 SUB A
|AN ACT RELATING TO ELECTIONS — MAIL BALLOTS
|7/22/20
|S2824 SUB A
|AN ACT RELATING TO LABOR AND LABOR RELATIONS — EQUAL OPPORTUNITY AND AFFIRMATIVE ACTION — LICENSING
|7/22/20
|S2915
|AN ACT RELATING TO LABOR AND LABOR AND LABOR RELATIONS — WORKERS’ COMPENSATION
|7/22/20
|S2919
|AN ACT RELATING TO STATE AFFAIRS AND GOVERNMENT — VIDEO-LOTTERY GAMES, TABLE GAMES AND SPORTS WAGERING
|7/22/20
|H7103 SUB B as amended
|AN ACT RELATING TO CRIMINAL OFFENSES – WEAPONS–THE JULIE LYNN CARDINAL ACT
|7/22/20
|H7449 SUB A
|AN ACT RELATING TO TOWNS AND CITIES — CANCER BENEFITS FOR FIREFIGHTERS
|7/22/20
|H7613 SUB A
|AN ACT RELATING TO SOLEMNIZATION OF MARRIAGES
|7/22/20
|H7652
|AN ACT RELATING TO HEALTH AND SAFETY — THE HOSPITAL CONVERSIONS ACT
|7/22/20
|H7947 SUB A
|AN ACT RELATING TO LABOR AND LABOR RELATIONS — EQUAL OPPORTUNITY AND AFFIRMATIVE ACTION — LICENSING
|7/22/20
|H8085
|AN ACT RELATING TO LABOR AND LABOR AND LABOR RELATIONS — WORKERS’ COMPENSATION
|7/22/20
|H8095
|AN ACT RELATING TO SOLEMNIZATION OF MARRIAGES
|7/22/20
|H8097
|AN ACT RELATING TO STATE AFFAIRS AND GOVERNMENT — VIDEO-LOTTERY GAMES, TABLE GAMES AND SPORTS WAGERING
|7/22/20
|H8102 SUB A
|AN ACT RELATING TO ELECTIONS — MAIL BALLOTS
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