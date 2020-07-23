Governor Raimondo

Governor Gina M. Raimondo yesterday signed sixteen bills into law. The bills came to her after the General Assembly approved them in both chambers.
Below is the list of bills signed by Governor Raimondo today.

Bill #TitleDate Signed
S2154 SUB A as amendedAN ACT RELATING TO CRIMINAL OFFENSES — WEAPONS–THE JULIE LYNN CARDINAL ACT7/22/20
S2302 SUB AAN ACT RELATING TO TOWNS AND CITIES — CANCER BENEFITS FOR FIREFIGHTERS7/22/20
S2572AN ACT RELATING TO HEALTH AND SAFETY — THE HOSPITAL CONVERSIONS7/22/20
S2598 SUB AAN ACT RELATING TO ELECTIONS — MAIL BALLOTS 7/22/20
S2824 SUB AAN ACT RELATING TO LABOR AND LABOR RELATIONS — EQUAL OPPORTUNITY AND AFFIRMATIVE ACTION — LICENSING7/22/20
S2915AN ACT RELATING TO LABOR AND LABOR AND LABOR RELATIONS — WORKERS’ COMPENSATION7/22/20
S2919AN ACT RELATING TO STATE AFFAIRS AND GOVERNMENT — VIDEO-LOTTERY GAMES, TABLE GAMES AND SPORTS WAGERING 7/22/20
H7103 SUB B as amendedAN ACT RELATING TO CRIMINAL OFFENSES – WEAPONS–THE JULIE LYNN CARDINAL ACT7/22/20
H7449 SUB AAN ACT RELATING TO TOWNS AND CITIES — CANCER BENEFITS FOR FIREFIGHTERS 7/22/20
H7613 SUB AAN ACT RELATING TO SOLEMNIZATION OF MARRIAGES7/22/20
H7652AN ACT RELATING TO HEALTH AND SAFETY — THE HOSPITAL CONVERSIONS ACT7/22/20
H7947 SUB AAN ACT RELATING TO LABOR AND LABOR RELATIONS — EQUAL OPPORTUNITY AND AFFIRMATIVE ACTION — LICENSING7/22/20
H8085AN ACT RELATING TO LABOR AND LABOR AND LABOR RELATIONS — WORKERS’ COMPENSATION 7/22/20
H8095AN ACT RELATING TO SOLEMNIZATION OF MARRIAGES 7/22/20
H8097AN ACT RELATING TO STATE AFFAIRS AND GOVERNMENT — VIDEO-LOTTERY GAMES, TABLE GAMES AND SPORTS WAGERING7/22/20
H8102 SUB AAN ACT RELATING TO ELECTIONS — MAIL BALLOTS 

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