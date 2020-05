by Bari Freeman, Executive Director at Bike Newport

On Friday, May 22, Elias Joel Velasquez was tragically killed on his bicycle by a hit-and-run driver on West Main Rd in Middletown, while cycling home from work. The Middletown Police continue to work to identify the driver. Anyone with information is asked to please contact the police.

The Aquidneck Island community is rallying together to support Elias’s friends and family and to assist with sending Elias to his home in San Guyaba, Palencia, Guatemala, for funeral and burial with his family.

Victoria Ardon, who established the Go Fund Me online fundraiser, writes “Elias was a hard- working family member at Chili’s, an amazing father, husband and son. His death has left a huge hole in the lives of his family, community and co-workers.”

At the time of this writing, friends and strangers, neighbors and fellow bicyclists, and a vibrant and caring community have so far raised more than half of the needed $8,000.

“It is a beautiful statement about this community for us all to come together to help Elias and his family after this terrible tragedy,” said Juan and Alba Campos, owners of Leo’s Market in Newport and friends of Mr. Velasquez.



All who wish to contribute can do so at https://www.gofundme.com/f/help-get-elias-joel-home.

EN ESPAÑOL

El viernes 22 de mayo, Elias Joel Velásquez fue asesinado trágicamente en su bicicleta por un conductor que golpeó y corrió en West Main Rd en Middletown, mientras iba en bicicleta a casa desde el trabajo. La policía de Middletown continúa trabajando para identificar al conductor. Cualquier persona con información debe contactar a la policía.

La comunidad de la isla Aquidneck se está uniendo para apoyar a los amigos y la familia de Elias y para ayudarlo a enviarlo a su casa en San Guyaba, Palencia, Guatemala, para el funeral y el entierro con su familia.

Victoria Ardon, quien estableció la recaudación de fondos en línea Go Fund Me, escribe: “Elias era un miembro de la familia muy trabajador en Chili’s, un padre, esposo e hijo increíbles. Su muerte ha dejado un gran vacío en la vida de su familia, comunidad y compañeros de trabajo “.

Al momento de escribir esto, amigos y extraños, vecinos y compañeros ciclistas, y una comunidad vibrante y solidaria han recaudado hasta ahora más de la mitad de los $ 8,000 necesarios.

“Es una hermosa declaración sobre esta comunidad para todos nosotros unirnos para ayudar a Elias y su familia después de esta terrible tragedia”, dijeron Juan y Alba Campos, dueños del Mercado de Leo en Newport y amigos del Sr. Velásquez.

Todos los que deseen contribuir pueden hacerlo en https://www.gofundme.com/f/help-get-elias-joel-home.